Saltillo: Por Día de las Madres maestras se toman el día y se quedan cientos de alumnos sin clases

Alumnos y madres de familia argumentaron que no hubo previo aviso, pues apenas este 9 de mayo se les avisó a las maestras que son mamás que podrían tomar el día por disposición oficial de las autoridades educativas.

Este 10 de mayo, día de las madres, suele ser un día de asueto en muchas oficinas y dependencias para aquellas mujeres que son mamás, pero este año en particular, está costumbre tomo por sorpresa a cientos de estudiantes de Saltillo que al llegar a clases se enteraron que no debían acudir, pues si maestra no trabajaría.

Por indicación oficial de la Secretaría de Educación de Coahuila, este 10 de mayo, todas la docentes, personal administrativo y de oficinas centrales, que sea madre de familia, podría tomar el día como festivo o asueto, para poder festejar junto a sus seres queridos y dejarse consentir.

Sin embargo, la disposición desató un sin fin de opiniones, asegurando que no se les avisó con tiempo a los alumnos y muchos de ellos se enteraron hasta el momento de acudir a la institución este martes.

Desde temprana hora se observó a alumnos fuera de las instalaciones académicas como la Escuela Secundaria "Profr. Federico Berrueto Ramón", ubicada el Centro de la ciudad, así como en el CBTIS 97, en la Secundaria Margarita Maza de Juarez, en la Escuela Primaria Antonio Narro Robles, entre otras instituciones, pues señalaban haber acudido porque desconocían que no habría clases.

La situación desató diversos puntos de vista entre los padres de familia, que señalaron que después de dos años de pandemia fue un lujo que no se pueden dar, el haber tomado este cómo un día inhábil.

Mientras que otros cuestionaron los cambios de última hora que ha realizado la Secretaría de Educación de Coahuila, cómo el cambiar el día 5 de mayo, que se conmemora la Batalla de Puebla al viernes 6 de mayo, para tomar un “puente”.

Finalmente, hubo quienes defendieron el derecho de las docentes y trabajadoras administrativas a descansar en su día, bajo el argumento de que “ninguna madre de familia”, debe dedicar su día a otro cosa que no sea ser apapacha.