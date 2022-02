Saltillo: Vianey desconfiaba de taxistas, pero trabajaba para apoyar a su hermanita con discapacidad

Esmeralda señala que, los testigos, han manifestado haber visto a la joven sosteniéndose de la puerta del taxi, aunque hubo un momento en que ella desistió presuntamente de lanzarse del auto en movimiento, sin embargo, el conductor aceleró la velocidad y provocó que Vianey se cayera al pavimento y perdiera la consciencia al momento de ser auxiliada por la ambulancia.

“Se la llevaron al seguro 2 y no sabían qué era lo que tenía realmente porque no despertaba, supusieron que se trataba de un golpe muy fuerte en la cabeza, le hicieron estudios, salió que traía una fractura en el cráneo, desde la oreja hasta atrás, traía golpes en su hígado, su riñón, fue por eso que no aguató, le dieron tres paros cardíacos, batallaron mucho para reanimarla, pero ya no se logró nada”, dice Esmeralda en entrevista.

Vianey trabajaba porque ya pronto iba a ingresar a la Universidad y tenía que ahorrar, además de que ella y su mamá, Rosario Martínez García, colaboraban en proyectos de negocio en su hogar para poder sacar adelante a sus hermanitas.

“Su hermanita de 14 años sufre de discapacidad; tiene defectos faciales, retraso, esquizofrenia, no puede caminar, tiene varios padecimientos, era por eso que Vianey apoyaba mucho a su mamá porque eran las dos solitas, nada más, y tiene otra hermanita de 8 años”, cuenta Esmeralda.

Agrega que Vianey no tenía ningún tipo de vicio, ni tampoco padecía alguna enfermedad física o mental.

De hecho, cuando ocurrió el accidente, la familia de la joven buscó indicios de intento de suicidio o pensamiento suicida, así como algún tipo de consumo de sustancias que provocara que la joven tomara esa decisión, sin embargo, nada de esto pudo confirmarse.

“Ella estaba excelentemente bien, nos sorprende mucho porque hemos visto varios informes sobre tendencias suicidas, creímos que hizo esto para suicidarse, pero concluimos en que no, para nada, ella era una persona muy luchista, muy sincera, trabajadora, era la persona que menos nos imaginábamos que le iba a pasar esto”, explica Esmeralda.

Añadió que, para darle seguimiento al caso, la familia buscará asesoramiento jurídico para hacer justicia al caso Vianey ya que existen testimonios que aseguran que el conductor de taxi, Gerardo “N”, quiso huir del lugar de los hechos.