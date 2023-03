Acusa mujer en Coahuila al Infonavit de turbios manejos en su crédito

Mujer acusa al Infonavit de Coahuila de proceder de manera “turbia” para despojarla de su vivienda adquirida desde el año 2002 en 193 mil pesos y que actualmente su deuda rebasa el medio millón de pesos, esto sin que ella haya dejado de laborar y realizar sus aportaciones.

Rosa Velia Pérez Padilla adquirió una vivienda por medio del crédito Infonavit número 0502034779 el 15 de mayo de 2002 a un plazo de 30 años en un monto de 193 mil pesos, pero actualmente tiene un adeudo de más de 500 mil pesos.

Además del monto exorbitante de deuda, Rosa Velia detectó varias irregularidades que le hacen pensar turbios manejos en la delegación estatal, no solo ahora, sino desde hace varios años.

Relata que la casa está ubicada físicamente en el municipio de Ciudad Acuña, en la colonia El Paraíso, pero el Infonavit la tiene registrada como en el centro de la ciudad de Piedras Negras.

Para retirarle la propiedad, el Infonavit alega que Rosa Velia hizo una dación, es decir, que mediante notario público regresó la propiedad al Instituto, sin embargo, el documento no ha sido exhibido, pero tampoco se ha concretado el despojo, porque la derechohabiente continúa habitando la casa.

Otra irregularidad más es que las aportaciones que ella, a través de su patrón han hecho al Infonavit no se aplican al crédito, por eso creció la deuda de manera exagerada, al grado que le resulta impagable.

Dijo que desde mucho antes de obtener su crédito mantiene relación laboral y nunca ha dejado de trabajar y el único cambio que recuerda es que su patrón, que ha sido el mismo todos estos años, hizo un cambio de razón social, pero se ha mantenido siempre al corriente con los pagos.

En el año 2011 cuando intentó obtener información sobre su crédito no obtuvo una respuesta correcta, pero el año pasado se enteró que su crédito tenían una deuda exagerada y empezó a averiguar el motivo.

Fue entonces que se dio cuenta que sus aportaciones no habían sido aplicadas al crédito, que la casa la tiene registrada en Piedras Negras, cuando se encuentra físicamente en el municipio de Ciudad Acuña, y el argumento es que ella realizó una dación ante notario público, pero el documento no ha sido exhibido, además que no la quieren atender en la oficina de Ciudad Acuña porque le alegan que la casa está en Piedras Negras y tiene que acudir a ese municipio.

De acuerdo con investigaciones que han realizado abogados que contrató, pudieron averiguar que algunas de las aportaciones de Rosa Velia están en la Subcuenta de vivienda o ahorro, como si nunca hubiera tenido un crédito o bien que ya dejo de pagar el actual, pero en el estado de cuenta, de manera irregular aparece el adeudo a su nombre por más de medio millón de pesos y activo, sin que esto tenga una coherencia.

“La verdad se me hace que manejan la situación de manera muy turbia, porque en mi caso hay dos irregularidades: una es que digan que mi casa no está ubicada en Acuña y que no me quieran atender aquí y me manden a Piedras Negras. Eso se me hace extraño porque la casa está aquí y está obligados a atenderme aquí”, dijo.

Agregó que “si como dicen se hizo una dación, cosa que no sucedió, entonces por qué mi crédito sigue aumentando o por qué dicen que existe ese documento si yo nunca firmé nada. Hacen movimientos muy turbios y muy raros”.