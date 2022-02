Amor en la fe

Por Luis Fernando Nieto

El amor es algo que se aprende a través de actitudes en el hogar, en la escuela y con los amigos. Estamos siempre dispuestos a captar todas las formas que tiene el ser humano para comunicarse con otros.

Jesús tiene una enseñanza, pero no solamente de palabra, sino que toda su vida. Él hace ver cómo el amor no es, como decía el antiguo testamento, un amor imperfecto que incluía aquella conducta de “ojo por ojo y diente por diente”. Ahora él está dispuesto a decir que nosotros debemos vencer el mal con el bien. No contagiarnos de lo mismo que condenamos.

El maestro, respecto al precepto del amor, tiene unas palabras muy hermosas, como aquellas donde nos habla que “nadie tiene más amor que aquél que da la vida, por el que ama”. El señor no da solamente un precepto imperativo, sino que está motivando a la persona para que su voluntad se mueva a tomar decisiones y todo vaya a desembocar en buenas obras.