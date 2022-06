‘Debemos equilibrar las cosas’; taxistas y pasajeros en Saltillo piden respeto mutuo

A través de Facebook taxistas y usuarios conversaron respecto a la condiciones de las unidades de transporte en Saltillo. Si bien las posturas y opiniones varían, la mayoría coincidieron en la importancia de que exista respeto de ambas partes para brindar un servicio de calidad.

La conversación inició luego de que un usuario de redes sociales realizó una publicación que incluía recomendaciones para taxistas, tales como: limpiar la unidad de trabajo, cuidar la higiene personal, vestirse adecuadamente, conducir de manera responsable, devolver las pertenencias olvidadas, entre otros puntos.

Al respecto, taxistas explicaron que algunas ocasiones los mismos pasajeros no contribuyen a mantener las unidades limpias, en varios comentarios se presentó el caso de que niños suben los pies a los asientos o que dejan comida tirada.

“Exacto, piden servicio y nosotros pedimos que respeten si ven que está limpio no dejen que los niños pisen el asiento o coman y recojan su basura no la dejen en el taxi que no agarren el vidrio con las manos porque me a tocado que van jugando con el vidrio y lo dejan todo sucio”, relató un chofer.

Por otro lado, una mujer que se identificó como usuaria del servicio de transporte público, coincidió con el comentario anterior y resaltó la importancia de tener respeto mutuo.

“Deberíamos equilibrar las cosas está bien que a los taxistas se les exigen unidades en buen estado limpios y choferes educados estoy de acuerdo pero también como leí por ahí que las personas que no suban con comidas abiertas me refiero a papas o algo que vaya a ensuciar la unidad como también educar a los niños de ir sentadito. Quizás con algún juguetito o platicando con la mami o el papi pero ordenadamente”, comentó una saltillense.