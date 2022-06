Migran habitantes del campo del sureste de Coahuila, por falta de agua

Comunidades rurales de Saltillo y de cabeceras municipales del sureste de Coahuila, como Marte, La Cuchilla, El Rayado, El Colorado y Estación Santa Elena, enfrentan una grave crisis de agua y con ello a la nula producción de alimentos, granos y semillas como el maíz, sorgo, frijol, trigo y alfalfa, entre otros.

José Luis López Cepeda, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, explicó en entrevista para VANGUARDIA que esta problemática ha traído consigo un fenómeno migratorio en el que las familias que habitaban en el campo y se dedicaban a la agricultura y ganadería han tenido que desplazarse a las ciudades e incluso a otros estados y países frente a la falta de recursos para subsistir.

“Ya ha empezado la migración a las ciudades, a donde la gente viene a formar los cinturones de carencia porque no tienen otras oportunidades, es gente que se dedica a la siembra, la cosecha, actividades que ya no pueden realizarse porque ya no se tiene ni agua para regar”, apunta.

Esta situación tiene más de tres años, desde que desaparecieron los apoyos que brindaba la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Coahuila, de acuerdo con López Cepeda.

“Desgraciadamente estas instancias no tienen los recursos para aportar y dar seguimiento al desazolve de pozos de las presas en donde se captaba y se retenía el agua para poder alimentar al ganado y la agricultura”, señala.

Por otro lado, explica que el incremento del precio de la electricidad también es uno de los factores que afecta el suministro de agua potable para las familias ya que, incluso, el subsidio otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con el que se pagaba solo el 30 por ciento del consumo total, fue eliminado por el Gobierno Federal.

“El costo de la electricidad ha impactado en que hoy muchos ejidos tienen la luz cortada y no pueden extraer agua de los pozos, tampoco tienen cómo pagar el costo de la electricidad al 100 por ciento”, comenta.

De hecho, el ejido El Pilar de Richardson tiene un adeudo de 8 millones de pesos de electricidad, o La Piedra Blanca debe cerca de 2 millones de pesos.

“Todo esto se conjunta con la falta de criterio de las autoridades, tanto federales, estatales y municipales; hay una grave afectación al campo que debe atenderse, pero están más olvidados que nunca pese a que debería ser una prioridad, pues de ahí vienen nuestros alimentos”, explica.

Inseguridad alimentaria

De acuerdo con López Cepeda, la falta de producción de alimentos en el campo coahuilense ha fomentado y abonado a la carestía de frutas, verduras, granos y semillas que se producen en la localidad.

“Desgraciadamente la falta de producción nos afecta y no ha sido atendida; ahora sí que los productores se quedaron con la semilla en la mano, no hay lluvias, no hay gestión del agua, no hay alimentos”, expone.

Para hacer frente a estas problemáticas que vive el campo coahuilense, será necesario que los legisladores impulsen iniciativas para etiquetar recursos que puedan destinarse al campo.

“Es necesario plantear programas que abastezcan con recursos, que incidan en la producción de alimentos; que no sean programas electoreros, sino que sean verdaderamente sociales que ayuden al campo”, dice López Cepeda.