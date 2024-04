Familiares y militantes, despiden a Noé Ramos, alcalde asesinado en Tamaulipas

#México Insiste el @gobtam @Dr_AVillarreal y ahora el @TodosSomosIETAM en manejar la versión de que Noé Ramos no pidió protección y no tenía amenazas. Aquí les dejo el video del 14 de diciembre de 2022 donde pidió protección por amenazas. Y nunca se la dieron, hoy está muerto.... pic.twitter.com/IEH0fKfjUf

El 14 de diciembre de 2022, Noé Ramos Ferretiz acudió al Congreso del Estado de Tamaulipas para denunciar que, como alcalde, en un lapso de 45 días ya había recibido dos amenazas de muerte. En aquel entonces admitió tener miedo por él y su familia, por lo que había solicitado seguridad, pero no la había recibido.

“De hecho me enviaron dos mensajes, de los cuales ya le dejé conocimiento al secretario estatal de Seguridad Pública; en lo personal temo por mi familia... si yo me intimido, pues prácticamente voy a dejar el municipio en manos de esas personas, algo que obviamente no va a pasar”, expresó en ese entonces.

(Con información de El Universal)