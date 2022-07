‘No le renten casa, me dejó un marranero’: exhiben a inquilina en Saltillo

Posterior a la publicación del caso, internautas compartieron en la misma publicación algunas experiencias similares que han tenido, algunos siendo inquilinos y otros caseros. Incluso algunos lamentaron la situación por la que atraviesa el casero al tener que limpiar.

“Guácala de gente a la que se la rentó, pobre de usted limpiar el mugrero”, comentó una mujer.

“A mí en lo particular hasta el depósito me regresaron, no me cobró el último mes que viví ahí, dejé la casa impecable y todo como la rentaron. Así debe de ser esto, no abusar de la confianza de las personas y el dueño quedó muy agradecido con el cuidado de su casa”, compartió un hombre.

