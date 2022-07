Bisonte ‘bebé’ del MUDE tiene buen estado de salud; se buscaría ponerle nombre

A 12 días del nacimiento de un bisonte en las instalaciones del Museo del Desierto (MUDE), su estado de salud es reportado como bueno y la crianza de su madre avanza sin problemas, según explicó Fernando Toledo, responsable de fauna del museo.

El bisonte nació el pasado jueves 30 de junio cerca de las 16:30 horas. Ese día, personal del MUDE estuvo en constante monitoreo de la hembra, quien ya daba señales de que iba a parir.

“Afortunadamente no hubo complicaciones, fue un parto natural y no tuvimos que intervenir”, comentó Toledo, quien añadió que incluso no se ha tocado al bisonte al no haber ningún tipo de emergencia.

“No queremos interferir en la crianza, a menos de que sea necesario, dejamos que la hembra se haga cargo de él”, refirió el experto.