¿Perdiste algo en el MUDE de Saltillo? Más de 50 artículos extraviados esperan a que sus dueños los reclamen

En cualquier espacio público o turístico es común que las personas pierdan u olviden objetos personales.

Actualmente, el Museo del Desierto (MUDE), tiene más de 50 objetos en resguardo, mismos que en su momento fueron reportados como extraviados y que esperan a que sus dueños vuelvan por ellos.

Un caso particular es el de unos lentes de graduación que se cuidan en el departamento de atención a clientes desde hace casi cuatro años, hasta ahora nadie los ha reclamado.

Entre las piezas que suelen perderse con frecuencia y que están en el guardarropa del MUDE, se encuentran: anteojos graduados, lentes de sol, frazadas de bebés, teléfonos, cosméticos, carteras, bolsas, lapiceras, sombreros y chamarras.

TE PUEDE INTERESAR: MUDE está en la búsqueda de ‘Pepo’, muñeco extraviado en Saltillo que pertenece a una niña con Síndrome de Asperger

Juan Carlos Mantilla, director de Comunicación del MUDE, explicó que algunas veces son los mismos visitantes quienes llevan las cosas perdidas hasta el área de Atención al Cliente. Otras ocasiones es el personal de limpieza o vigilancia del museo quienes reportan los objetos.

Mantilla explicó que tan solo el domingo pasado, 13 de febrero, se entregaron dos teléfonos celulares a sus dueños, luego de que uno de ellos lo encontró un visitante y otro fue olvidado en la zona del restaurante.

Sin embargo, no todas las historias tienen un desenlace feliz. “También, como se entregan unas cosas, lamentablemente hay otras que no se entregan. En días de alto flujo en fines de semana o periodo vacacional, hay ocasiones en las que nos reportan teléfonos extraviados y no aparecen”, comentó Juan Carlos.

Ante esto, el MUDE extiende la invitación para que quienes encuentren un artículo ajeno en las instalaciones del museo, lo entregue en el departamento de Atención a Clientes, esperando que el dueño pueda recuperarlo.