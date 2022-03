‘Rayar no, eso es vandalismo’; se desata polémica en redes por pinta en Plaza de la Nueva Tlaxcala de Saltillo tras 8M

Si bien los reportes oficiales no señalan altercados durante las manifestaciones de este 8 de marzo, la polémica y molestia se hicieron presentes a través de las redes sociales cuando comenzaron a circular imágenes de pintas en inmuebles y monumentos ubicados en el Centro Histórico de Saltillo.

La Plaza de la Nueva Tlaxcala, ubicada a espaldas del Palacio de Gobierno, fue uno de los sitios en los que se escribió con pintura en aerosol, se pegaron letreros e incluso se pintó el monumento que ahí se ubica.

“No estoy en contra de las marchas, pero sí del vandalismo. A mí no me representa una mujer que hace vandalismo, ¿por qué destrozar la ciudad, rayar monumentos? Lo poquito que tenemos no lo respetan...”, escribió una usuaria.