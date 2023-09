Reportan desaparición de joven de 18 años; Fiscalía de Coahuila ya investiga el caso

Una joven de 18 años fue reportada como desaparecida por sus padres quienes creen que podría ser una víctima de trata de blancas, ya que las últimas veces que se comunicaron con ella vía telefónica tuvieron la percepción de que estaba bajo amenazas y no podía hablar libremente, además de que jamás pudo decir su paradero; tan solo les comentó que estaba con un supuesto novio del cual desconocían su existencia, nombre y edad, por lo que temen que haya sido víctima de un delito, es por eso que acudieron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, quien inició con las investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Chilpancingo, Guerrero, en donde se cree que está la joven y hasta donde se trasladaron los padres para ir en búsqueda de su hija.

De acuerdo con declaraciones de Antonio Telles Domínguez, padre de la joven desaparecida, fue el pasado 16 de agosto cuando su hija Yuridia Carolina Telles Robles, de 18 años, salió de su casa en el ejido San José Nuncio, del Municipio de General Cepeda, con dirección a una fábrica en derramadero en donde presuntamente tenía una entrevista de trabajo.

Sin embargo, la joven jamás llegó a la entrevista y, según su padre, ese día fue la última vez que la vieron, pero menciona que aunque ese día la joven no llegó a su casa sí tuvieron contacto con ella vía telefónica.

Antonio Telles recuerda que la joven le comentó que se había encontrado con su novio, del cual él no tenia conocimiento, pero que cuando hablaba con ella por teléfono la joven no le decía el nombre del supuesto novio, ni dónde estaban, incluso recuerda que en repetidas ocasiones la joven le comentaba que no le podía dar información porque tenía miedo.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hombres en Nuevo León por presunta estafa a saltillenses; los ingresan al Centro Penitenciario de Saltillo

El temor de los padres es porque a los 14 años la joven fue engañada por un hombre de Chilpancingo, Guerrero, que se la habían llevado, sin embargo, en aquella ocasión fue encontrada en Matehuala, San Luis Potosí, pero la persona no logró ser detenida.

Así que al recibir algunos audios desde el celular de su hija en donde un hombre les había comentado que iba a ir a hablar con ellos para formalizar con su hija, ellos reconocieron la voz y se dieron cuenta de que se trataba de la misma persona.

Los padres de la joven perdieron contacto con ella desde el pasado 4 de septiembre por lo que el 5 de septiembre acudieron a las oficinas de la Fiscalía para interponer la denuncia de manera formal para que se realicen las investigaciones con el fin de dar con su paradero.

Pero la carpeta de investigación quedó en la oficina de Asuntos Especiales, no obstante, fue hasta la mañana de este martes que el caso se turnó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en donde se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía de Guerrero para poder esclarecer el paradero de la joven.

En tanto los padres se encuentran desesperados y por sus propios medios se trasladaron al Estado de Guerrero para buscar a su hija, ya que de acuerdo con las investigaciones la joven podría encontrarse en ese estado; también de acuerdo a las mismas diligencias podría tratarse de una ausencia voluntaria, aunque no se descarta ninguna línea de investigación, como trata de blancas.