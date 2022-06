Saltillense compra tenis para correr el 21K y los pierde; pide ayuda en Facebook para recuperarlos

“Debido a los recientes hechos me veo en la necesidad de vender uno de mis riñones... Ok no pero si pan... el que guste un paquete mañana y el lunes entrego. Por su atención muchas gracias y prometo echarles el ojo (para que no se pierdan) y dar lo mejor de mí en este 21k Coahuila 2022”, escribió el hombre.

Su nuevo post sobre el caso, también recibió buenos comentarios impulsandolo para la próxima carrera, además de alentarlo a comprarse otros tenis.

