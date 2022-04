Saltillo: Trasladan a Galveston a Danitzi Yareth bebé de 7 meses que sufrió quemaduras al incendiarse su vivienda

Este jueves en punto de las 13:00 horas se realizó el traslado de la menor de siete meses Danitzi Yareth, vía aérea del Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos” de Saltillo, Coahuila al Hospital Shriners para Niños de Galveston, Texas, para recibir atención especializada en quemaduras.

De acuerdo con el informe médico la menor sufrió quemaduras del 30% de la superficie corporal total tras incendiarse su casa debido a un corto circuito, el pasado miércoles por la tarde en la colonia Guayulera de Saltillo.

Tras el siniestro la menor recibió los primeros auxilios por parte del personal de la Secretaría de Salud, y posteriormente fue trasladada al Hospital Infantil en donde los médicos lograron estabilizar a la recién nacida para su traslado este jueves al mediodía a Galveston Texas.

María Azucena Robledo, madre de la menor viajó con ella por tierra hacia el aeropuerto de Ramos Arizpe, en donde un helicóptero ya la esperaba para realizar su traslado vía aérea rumbo al hospital especializado en Texas, para su tratamiento.

La familia de Danitzi, permaneció afuera del Hospital del Niño, junto a Carlos de la Rosa, padre de la menor, para desearles un buen viaje y pronta recuperación. Por su parte el señor Carlos, quien vio por primera vez a su hija al momento de subirla a la ambulancia desde el incidente, dijo que confía en que su hija estará en las mejores manos y que mantiene la fe en que el tratamiento será exitoso.

“La que estaba con ella era mi esposa, a mí solo me dijeron que la iban a trasladar a Estados Unidos, que allá iba a estar mejor. Me dijeron que tenía quemaduras en el treinta por ciento de su cuerpo, en los brazos, piecitos, pancita y parte de la cara, ahorita es la primera vez que la veo, no la había visto y sólo fue un segundo, pero aquí la voy a esperar allí hay muy buenos doctores”, mencionó.

En este traslado de la bebé participaron Nuevo Laredo Shrine Club, Laredo Shrine Club y Alzafar Shriners, asociaciones que agradecieron el apoyo a todo el personal del Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos”, en especial al doctor Carlos Iván Oyervides García, Director del Hospital, a la doctora Greleyn Natali Vigil y al doctor José Allan Martínez, por estabilizar a la bebé para su traslado.

Durante el 2022 el Hospital del Niño de Saltillo ha atendido y trasladado a cuatro menores de edad que se han quemado en siniestros similares en sus hogares.