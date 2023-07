Se apaga AHMSA: Coquizadora 1 fue puesta en proceso de enfriamiento

TE PUEDE INTERESAR: Pide Director general de AHMSA a obreros desistir del bloqueo de accesos; trabajadores se niegan

Esta acción que prevalece en la siderúrgica instalada en Monclova, retrasará aún más el reinicio de la producción de la empresa, complicando el proceso de toma de control por los nuevos inversionistas.

Luis Zamudio, director general de la acerera, se reunió este jueves con los obreros que se manifestaban en el punto 0 de la planta siderúrgica 2, y ahí expuso que estaba en riesgo de colapsar totalmente la Coquizadora al no recibir el gas para continuar en calentamiento.

No obstante, reconoció que no se les pueden pagar sus salarios pendientes, que oscilan a 11 semanas de salario, y tampoco sus prestaciones, pues la empresa no cuenta con recursos, a lo que los obreros respondieron continuarían con el movimiento.