Cierran AHMSA y sindicato llama a todos los obreros a unirse a toma; coquizadora está en riesgo de apagarse

MONCLOVA, COAH.- Pese a que en la tarde del martes, la empresa Altos Hornos de México realizó el depósito de la semana de salario número 20 a sus miles de obreros sindicalizados, el plantón de estos continúa y tienen bloqueados todos los accesos a las plantas siderúrgicas 1 y 2 de esta ciudad.

Al momento, las puertas 3, 4 y 6, de la Planta Siderúrgica 1, así como en el acceso a oficinas generales y en el punto 9 y punto 0 de la Planta Siderúrgica 2; continúan bloqueados por los trabajadores, para impedir el acceso del personal, pipas de gas y combustibles que SE requiere Diariamente.

Gerardo Flores Escobedo, vocero del Sindicato Nacional Democrático, informó que esto pone en riesgo de apagarse nuevamente a la Coquizadora en la Planta 1.

Es en esta área que con base de calor se limpia el carbón metalúrgico para convertirlo en carbón coque, y alimentar a los altos hornos como energético base para fundir el hierro; si esta se apaga AHMSA llegará a su final.

”La coquizadora no está recibiendo el gas, esta nuevamente en riesgo de apagarse completamente, pero igual está en riesgo la integridad de los trabajadores, sus familias, sus casas, sus autos que no han pagado, los estudios de sus hijos que no han pagado sus inscripciones, la salud de los compañeros que están enfermos”, señaló.

Aclaró que el movimiento es de los obreros y que todos los funcionarios del Sindicato Nacional Democrático se unen a apoyar como trabajadores, porque antes de ser parte del gremio son trabajadores de la empresa.

Hizo el llamado a los obreros que faltan por sumarse a este movimiento, para lograr presionar a la empresa y que esta pague todas las semanas pendientes de salarios, así como sus prestaciones.

Destacó que es el 50 por ciento del ahorro del año anterior, el 50 por ciento del ahorro del año actual, vacaciones vencidas, pensiones alimenticias y vales de despensa los que no se han entregado a los cerca de ocho mil obreros sindicalizados.