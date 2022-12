Autoridades de Policía Municipal de Ramos Arizpe se encargaron de cercar la zona, con el objetivo de que los transeúntes no sé acercaran a presenciar el incendio.

Por el momento, las autoridades no han declarado los motivos que generaron el siniestro, mismo que no dejó heridos, por lo que no fue necesaria la movilización de paramédicos.