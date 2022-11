Personas de todas las edades arribaron a la Plaza Principal de Monclova poco antes de las 10:00 horas de este martes, con el objetivo de ver el partido México vs Polonia en el mundial de Qatar, esto gracias a que el Ayuntamiento colocó una pantalla gigante con apoyo de un medio de comunicación local.

Pese a que se registraban 9 grados de temperatura, los ciudadanos arribaron al lugar para apoyar a la Selección Mexicana, portando la playera del equipo, la Bandera Nacional, entre otros artículos.

El alcalde Mario Dávila Delgado estuvo en el sitio, donde su equipo de colaboradores ofreció a los asistentes pan dulce y café, además de que permanecieron atentos hasta el final del partido.

Durante la reproducción del partido hubo fallas técnicas. Sin embargo, los monclovenses decidieron apoyar a su equipo hasta el último minuto, puesto que al final de la transmisión, algunos aplaudieron la acción del municipio.

“Yo me emocioné con el penalti, me caí de la silla, pero todo bien yo vine a un mandado al centro y me quede aquí a ver”, expuso Mario Alberto Rodríguez, trasúnte.

“Me pareció perfecto que pusieron la pantalla, pero se hubieran preparado desde un día antes para que se viera mejor, es una falta de respeto, nos dan invitación a venir a ver las fallas”, dijo el señor Jesús Sánchez, espectador.