Separan de su cargo a maestra en Saltillo, Coahuila, por comerse el lonche de sus alumnos

Saltillo, Coahuila.- Una maestra señalada por padres de familia de la escuela primaria en Saltillo, fue separada de su cargo de forma temporal, ante las quejas de maltrato hacia los alumnos, que incluían tareas excesivas, burlas y el quitarles el almuerzo que llevaban para la hora del recreo.

Los padres de familia de los alumnos del plantel Héctor Mario López, en la colonia Teresitas, indicaron que la maestra se comía el lonche de una de las alumnas, a la que solamente le indicaba que no le permitiría comer porque no eran alimentos saludables, para posteriormente ella disfrutar de esos alimentos.

“Hay otra queja donde la maestra le quita el lonche a una alumna, y se lo come, y no se lo da que porque no era saludable, solamente esa es la excusa que da”. La docente, identificada como Xochitl, ha presentado comportamientos no adecuados en la atención que brinda a los alumnos, según expresaron los padres de familia, que se manifestaron al exterior del plantel educativo este miércoles, con la intención de evitar el ingreso de la maestra a la escuela, sin embargo, fueron notificados de que la Secretaría de Educación ya había intervenido, y reasignado a otras labores a la trabajadora, por lo que resta del ciclo escolar.

“Les llama tontos, les llama locos, les llama mensos, les dice que se quedan sin recreo por un niño que se portó mal, no les revisa tareas, y hace mucha diferencia entre sus alumnos favoritos y los que no”, afirmó una de las madres de familia.

Como parte de las protestas, los padres colocaron cartulinas con mensajes pidiendo la destitución de la maestra, señalando que esto se debe dar antes de que la situación pase a algo de mayor gravedad.

Una de las madres de familia, indicó que tras preguntar en la Secretaría de Educación, se le informó que la maestra ya había tenido quejas en su contra por mal comportamiento, sin que esto haya dado pie a una sanción mayor en la dependencia.

“Veníamos dispuestas a cerrar la escuela, la directora nos notifica que ya se le dio aviso a SEP, y ella ya se presentó a nivel, y ella va a terminar el ciclo allá, pero aún está a cargo de la escuela, por eso estuvimos levantando firmas para que ella salga del plantel”.

