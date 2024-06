¿Por transfobia? ¡Una más que se va! Renuncia Martha Cristiana a Miss Universo México

“Me emocionó saber que había una búsqueda de que haya como participante una mujer transgénero, me pareció que era fascinante vivir esos cambios, que cambiaran las reglas, que no hubiera límite de edad (para las candidatas), además podrían tener cualquier estado civil, ser casadas, divorciadas, con hijos”, expresó la empresaria.

🇲🇽 Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss Universo México por no dejarla incluir a mujeres transgénero, ni a una señora de 42 años de edad, en el concurso. Asegura que Osmel y Rocha no tienen que ver, pero que hay gente cercana al empresario “que no le dice la verdad”. pic.twitter.com/7ZIzXWlSvF

Aseguró además que no podía seguir prometiendo cosas que no iba a cumplir y se lanzó en contra de la junta directiva.

”Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo no debo, ni puedo, formar parte de una organización que se maneja de esa manera. No puedo seguir prometiendo cosas que sé que no se van a cumplir. Ojalá que me callen la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans”, dijo Cristiana, en encuentro con medios tras presentar su renuncia.