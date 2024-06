Voy a pasar por lo que tenga que pasar. Siempre ha sido mi pregunta y no quisiera morirme sin tener una respuesta. Porque es algo con lo que he aprendido a vivir toda mi vida”.

“Quisiera saber cuál fue el motivo. No le hacíamos daño a nadie. Quisiera que alguien me aclarara y me dijera ‘fue por esto’. ¿Por qué? ¿Por qué fui yo? ¿Qué les hicimos? Es lo que siempre me he preguntado.

-Siempre he vivido con eso. Si algún día el señor Adelaido llegara a escuchar esto, quiero que me dé una explicación de por qué. ¿Por qué tanta saña? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál era la razón? Siempre me he preguntado si fui el premio de una casa o el bono de 75 mil pesos, o si fui parte de algo, que dieran estadísticas de que estaban haciendo algo. Tal vez fuimos un signo de pesos.

“Me los jalaba. En una que me los jaló, salieron volando y andaba debajo de la camioneta buscándolos. Me subió la blusa, era una blusa azul turquesa, de licra... yo iba viendo todo. Me metieron a la misma bodega... era un espacio... una puerta y había un arco, había un pasillo, luego una barra con diferentes arcos... era un arco, pared, arco. Enseguida estaba la bodega inmensa. En el fondo unos monos, que me imagino que es donde practicaban tiro...”

“Hazme caso, mientras me hagas caso no te va a pasar nada”, le decía la policía un tanto nerviosa.

Son imágenes que Mónica no logra borrar. Que sabe que no borrará. Su hermano, tan frágil, verlo llorar y suplicar en aquella bodega.

Hubo un lapso en la bodega que nos dejaron solos. La cerraban con una cadena y metieron la cadena. Preguntó dónde estaba... se arrastró conmigo. Le decía que tuviera fe, que íbamos a salir de ahí... Ya no voy a aguantar, me decía... No, no me puedes dejar sola. Aguanta, se van a dar cuenta que están mal. Les había dado domicilios, negocios, que fueran a checar. Fue un error, fueron a robar. Abrieron mi casa con un marro. Se llevaron todo. La camioneta de mi esposo, los muebles... Ya no puedo, me decía... Se murió en mis brazos... Ayúdenlo... le pusieron los toques. Se está haciendo pendejo, decían... Ya se le acabaron las pilas a la máquina. Se está haciendo pendejo... me las ponen a mí y grito...”.

Querían sacar una información que nosotros no teníamos. Tú crees que al ver él (su esposo) que me estaban violando no hubiera dado la información. No van a estar aguantando una tortura así, si supiéramos algo lo hubiéramos dicho...

A mí me ponían para que yo viera lo que les hacían a ellos, y a ellos los ponían para ver lo que me hacían...

“El médico me daba toallas, medicamento... Tenía fiebre... No dormí nada. Sólo lloraba. Mi hermano sacaba la mano, me decía que fuera fuerte, que estuviera tranquila... Yo no le decía nada”.

“El amparo salió desde temprano, fue algo que me ayudó muchísimo. Decían que me habían detenido a las 7:45, y cómo te explicas que hay un amparo a la una de la tarde. Se les cae el parte informativo”, recuerda Mónica.

“Ni por la mente me pasaba. Conforme fue el arraigo, me notificaban que se había caído el delito de no sé qué”, recuerda.

“Lo abracé, tranquilízate, vamos a salir. Ya pasó todo. Ya no nos van a hacer nada. Se agitaba. Hizo un suspiro muy grande, como si le faltara oxígeno. Lo movía, despierta, despierta. Cuando el legista dijo que no tenía signos vitales y que no lo podía recibir así, pensé que iba a estar bien cuando se lo llevaron a la Cruz Roja”.

-Así que tú eres la famosa Mónica... Mira mamacita, vamos a poner las cosas en claro. No hay de dos. O firmas las hojas que te voy a dar o hago una llamada a Torreón para que manden las fotos de tus hijas y tu mamá sin cabeza. Quedan descuartizadas. Tú sabes. Con que levante ese teléfono. Nomás tecleo y van por ellas... Las cartas están puestas: es A o B, sí o no.

LA LUCHA

Mónica Esparza despertó en 2015. En el penal de Tepic comenzó a visitar la biblioteca. Encontró en la lectura de los códigos penales una motivación.

Durante mucho tiempo los abogados de oficio le dijeron a Mónica y a su familia que el caso estaba perdido. Que el partido había comenzado 10 a cero en contra. Les recomendaban que Édgar, el hermano, se echara la culpa para que, tal vez, Mónica saliera en 20 años y disfrutara un poco a sus hijas. Mónica les escribió cartas que nunca tomaron en cuenta.

Pero con la lectura de las leyes, Mónica empezó a entender sus derechos.

“Yo misma formulaba mis amparos y los mandaba; mandaba al juez mis cartas, pidiéndole esto porque era mi derecho, copias porque era mi derecho. Yo metí mi prueba del protocolo de Estambul ante el juez”.

También comenzó a escribirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En la cárcel, Mónica trabajaba para comprar sus estampas, los sobres, las hojas, las plumas y poder hacer los escritos a mano.

“Para tener 20 estampillas tenía que trabajar muchísimo sin dormir... Aprendí de un dibujo chico, hacerlo en grande, pintar en lienzo, luego tuve mi taller de dibujo”.

En Cuernavaca entró a una maquila de costura que hacía uniformes. Una parte del dinero que ganaba lo mandaba a su familia, otra parte se quedaba en la tienda para poder comprar cosas personales como champú o jabón, porque en el penal sólo le daban dos rollos de papel sanitario, una pasta de dientes pequeña y un jabón roma.

Mónica buscó a la ONU. Amnistía Internacional, al Centro Prodh y todo comenzó a hacerse público.

En 2016 la CNDH documentó el caso y emitió la recomendación 15/2016 , en la que acreditó la existencia de retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria en contra de las víctimas.

Todo fue a través de las cartas. Las llamadas no eran opción porque sólo le permitían una a la semana y esa la ocupaba para hablarle a sus hijas.

“No podía desaprovechar mi llamada. Era muy sagrado porque no tenía visitas. Las llamadas eran una bendición. Mejor me esforzaba en trabajar y mandar mis cartas”, comenta.

Las cartas comenzaron a tener impacto. Directores de organismos y embajadores llegaron a visitarla.

Jorge Nava, entonces parte de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también la visitó. Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas e Amnistía Internacional y claro, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a quien Mónica dice que les debe la vida.

-Mi proceso se tardó porque había mucho gobierno metido aquí, sobre todo la persona que nos hizo todo esto. Sé que algún día va a pagar por todo esto.

-No te gusta decir su nombre.

-Sí, en ese tiempo era el director de Seguridad Pública, el señor Adelaido Flores.

Todo comenzó a espabilarse. Mónica hacía ruido. Pero eso también le trajo consecuencias sin que ella se enterara: la muerte de su hermano Adolfo Ulises Esparza presuntamente a manos de la policía de Torreón en represalia por lo que Mónica intentaba.

Es el testimonio de Mónica. Apenas y puede porque hablar de la muerte de su hermano le desgarra la voz:

“Mi mamá me ocultó tantas cosas, si me hubiera dicho, ‘sabes qué Adelaido Flores levanta a tu hermano, me lo golpea y me lo avientan todo golpeado’, hubiera, te lo juro por Dios que hubiera preferido quedarme en la cárcel y que mis hijas vinieran de visita, pero que no mataran a mi hermano. Jamás, jamás hubiera querido. Es algo con lo que siempre voy a cargar... Es algo que luché mucho por mi libertad. Yo siempre le movía y le movía, si no le hubiera movido no le hubieran hecho nada a mi hermano.

Le mandaba (Adelaido Flores) recados a mi mamá con mi hermano y le decía que mientras él estuviera nunca iba a salir, y que me dijera que dejara de estarle moviendo con asociaciones. Mi mamá nunca me dijo. Yo fui la que busqué al Centro Prodh, Derechos Humanos, la Amnistía... Hubiera preferido mil veces que mi hermano estuviera aquí afuera, con sus hijas, con su vida. Es algo con lo que siempre voy a cargar. Siempre, siempre. Te lo juro por Dios que me hubiera quedado en la cárcel con tal de que él estuviera con vida. Sé de todo lo que es capaz porque yo lo viví.

Cuando salgo y que quiero ver a mi hermano, mi mamá me lo enseña en cenizas, me explica todo y lo que pasó. Hasta el día de hoy lo voy a cargar. Trato de echarle ganas y corresponderles a sus hijas en lo que necesitan, pero eso no repara nada...

Me puede tanto que haya pasado por eso solo porque yo le movía. Si le movía era porque quería mi libertad, también quería ver a mis hijas que estaban en un albergue...

Yo sabía que era inocente, no me lo merecía. Por qué iba a estar. No me lo merecía. Ya había pasado por muchas cosas, como para estar así. Si yo sabía que a mi hermano le pasaba todas esas cosas jamás lo hubiera hecho. Jamás, jamás, mi mamá nunca me dijo nada, nada. Te puedo jurar que mi hermano estaría vivo...”.

Su hermano Adolfo Ulises Esparza murió de dos balazos en 2016. La parte oficial es que en un intento de asalto cometido supuestamente por Adolfo Ulises, la víctima forcejeó y se soltaron dos disparos que le quitaron al vida al hermano de Mónica.

Ella dice que el cuerpo de su hermano fue encontrado con mucha tierra y tenía dos disparos en zonas del cuerpo que le provocaron que se desangrara.

“Me fui sin un abrazo de él y salí sin un abrazo de él”.