‘Si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hiciera su trabajo, los pozos no existirían’: Delegado del CEN del Sindicato Minero

“Les sobra ambición y les falta mucha vigilancia. Que este tipo de trampas ya las cierren, son trampas mortales , pero la necesidad de que no hay fuentes de empleo, además, las condiciones en las que trabaja la gente es una complicidad ingrata entre los órdenes de gobierno” , expresó Martínez Valadez.

El funcionario sindical dijo que “la Secretaría de Trabajo y Previsión Social solo cuenta con dos o tres inspectores que realmente no realizan el trabajo a 100%, es más, ni quiera han aplicado la norma 032 como debe de ser. En ocasiones, solo acuden a buscar las firmas de los representantes de las empresas, como si hubieran sido inspeccionados” .

SABINAS,COAH.- “Si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social , realmente hiciera su trabajo, no existiría este tipo de minería y, por ende, este tipo de accidentes” , sentenció el delegado del CEN del Sindicato Minero , Javier Martínez Valadez .

El Delegado sindical denunció que los trabajadores no están satisfechos con el desempeño de la Secretaría de Trabajo y Previsón Social: “Si la Secretaría hiciera el trabajo que debe, le aseguro que no existieran. En el 2002, cuando en la Espuelita fallecieron 13 mineros, el ex gobernador Enrique Martínez dijo que iban a cerrar los pozos y la gente del mineral de La Florida se le echó encima al gobernador, porque los iba a dejar sin fuentes de empleo.

“Y se convierten en tragedias familiares, porque monopolizan el pozo. En estos accidentes regularmente trabajan familiares, uno es el carbonero y el otro el carretillero, padre e hijo, o hermanos o tíos, sobrinos, es muy lamentable esta situación”, finalizó Martínez Valadez.