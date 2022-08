‘Si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hiciera su trabajo, los pozos no existirían’: Sindicato Minero

SABINAS,COAH.- “Si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, realmente hiciera su trabajo, no existiría este tipo de minería y, por ende, este tipo de accidentes”, sentenció el delegado del CEN del Sindicato Minero, Javier Martínez Valadez.

El funcionario sindical dijo que “la Secretaría de Trabajo y Previsión Social solo cuenta con dos o tres inspectores que realmente no realizan el trabajo a 100%, es más, ni quiera han aplicado la norma 032 como debe de ser. En ocasiones, solo acuden a buscar las firmas de los representantes de las empresas, como si hubieran sido inspeccionados”.

“Les sobra ambición y les falta mucha vigilancia. Que este tipo de trampas ya las cierren, son trampas mortales, pero la necesidad de que no hay fuentes de empleo, además, las condiciones en las que trabaja la gente es una complicidad ingrata entre los órdenes de gobierno”, expresó Martínez Valadez.

El Delegado sindical denunció que los trabajadores no están satisfechos con el desempeño de la Secretaría de Trabajo y Previsón Social: “Si la Secretaría hiciera el trabajo que debe, le aseguro que no existieran. En el 2002, cuando en la Espuelita fallecieron 13 mineros, el ex gobernador Enrique Martínez dijo que iban a cerrar los pozos y la gente del mineral de La Florida se le echó encima al gobernador, porque los iba a dejar sin fuentes de empleo.

“Y se convierten en tragedias familiares, porque monopolizan el pozo. En estos accidentes regularmente trabajan familiares, uno es el carbonero y el otro el carretillero, padre e hijo, o hermanos o tíos, sobrinos, es muy lamentable esta situación”, finalizó Martínez Valadez.