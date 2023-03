Sindicato minero duda que se haya dado la venta de AHMSA a inversionistas extranjeros

Que vocero haya dado solo una declaración y no rueda de prensa, y que hasta ahora no haya hablado con el sindicato, los obliga a mantenerse cautos

MONCLOVA, COAH.- La venta de las acciones de Altos Hornos de México a inversionistas extranjeros no ha sido notificada al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, que representa a 8 mil obreros que ahí laboran, en tanto no hay credibilidad de las declaraciones de Francisco Orduña director de Comunicación de la siderúrgica afirmó el vocero del gremio, Gerardo Flores Escobedo.

“La mera verdad no nos han oficializado nada, lo digo ahorita, Paco Orduña ha dado muchos anuncios y muchos y muchos de esos no se han cumplido, nos han dicho del ahorro que se va a pagar y no nos han pagado, hasta que no nos digan oficialmente bueno pues vamos a estar seguros de que así fue” declaró en entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Inauguran empresa de fertilizantes Manttra Gimsa en Frontera, Coahuila

Fue la tarde de este primero de marzo cuando Orduña Mangiola confirmó a VANGUARDIA que el Grupo Acerero del Norte habría vendido la mayoría accionaria de Altos Hornos de México a inversionistas extranjeros, que de inicio invertirán 200 millones de dólares a la empresa para reactivar su operación.

Sin embargo, al Sindicato que representa a los obreros de AHMSA no se la ha notificado este acuerdo, en tanto no hay confianza de que sea cierto el que vendrán cambios a favor en la industria acerera.

“Ojalá que fuera cierto que ya se haya hecho la asociación, que hay nuevos dueños y nuevos socios, no nos lo han dicho directamente y ha habido infinidad de declaraciones del señor Paco Orduña en muchas ocasiones nos ha metido en problemas, por ahí cuando se habla que ya se va dar el ahorro”.

Escobedo Flores sostuvo que no se pueden “alzar las campanas al vuelo” y anunciar a los trabajadores que viene una inyección de recursos hasta que se informe formalmente al gremio.

“Estaríamos gustosos y contentos, ahorita son palabras, son declaraciones que hizo el señor Orduña, sin embargo oficialmente pues no tenemos nada, lo ha dicho en varias ocasiones que ya mero, que falta una semana, que faltan tres días, que ya está el deposito del ahorro lo ha declarado muchas veces, sin embargo no sucede nada y nosotros nos metemos en problemas con los trabajadores”, reiteró.

El sindicato no tiene interés si son inversionistas extranjeros o empresarios mexicanos quienes compren la empresa o se asocien con los accionistas, dijo el vocero, lo que se busca es que haya trabajo, que se inyecte lo que requiere la empresa, se reactive la producción del acero, se paguen los salarios en tiempo, se paguen los atrasos en las prestaciones, se regrese el transporte de personal a los trabajadores, comentó al sindicalista.

“Estaríamos contentos y gustosos de que sea una realidad si esto fuera una realidad sería algo más grandioso, que hubiera dado una rueda de prensa para decirlo él y no una declaración nada más así”, dijo Flores Escobedo.