‘Somos de la limpieza, no los de la basura’: aclara trabajador de saneamiento a saltillenses

A través de redes sociales, el usuario Sandro Álvarez quien se identificó como trabajador de limpieza del municipio de Saltillo , aclaró a la ciudadanía que: “Nos dicen los de la basura y no, nosotros somos de la limpieza, los de la basura es la gente que la tira al suelo y no en su lugar”.

En dicha publicación, otros usuarios secundaron la idea de Sandro, respecto a normalizar la frase de llamarlos personal de limpieza y no “de la basura”. Incluso, se abordó la importancia de que sea una cuestión generacional, siendo algo que se inculque desde la niñez.

Además, se pidió el apoyo y tener la educación para mantener las calles limpias, evitando tirar basura en espacios que no son destinados a este fin.

“Si tienes hijos o pequeños en casa enséñales que somos de la limpieza y no los de la basura. Y algo mejor, a no tirarla en la calle. Pero no te apures, sé que hay gente que nos valoran y tratan de hacer lo posible por mantener limpio, y pues los que no, también gracias porque gracias a ellos y mi empleo, me da para llevarles a mis hijos su comida a la mesa”, comentó Sandro.

