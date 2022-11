Saltillo: localizan a adolescente desaparecido; se quedó dormido en la combi

Saltillo, Coahuila.- “Amigos y familiares mi hijo ya apareció, me lo entregaron unas personas muy amables que lo identificaron, muchas gracias por compartir”, expresó a través de redes sociales, la madre del adolescente David Alejandro N, tras permanecer desaparecido alrededor de 8 horas en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Diana Estefanía Hernández, su madre, señaló que el adolescente, estudiante de primer grado de la Secundaria Heroico Colegio Militar, salió el pasado 3 de noviembre a la 1:15 de la tarde de la escuela y no regresó a su domicilio.

Por lo que su madre inició una búsqueda con volantes hechos a mano y con su foto solicitando además la colaboración de cibernautas en redes sociales para dar con su paradero, sin embargo, horas después el jovencito apareció.

“Estuvo perdido, se subió a la combi equivocada, a la 5B en lugar de la 5A para regresar a la casa, se quedó dormido y cuando el chofer lo despertó ya había terminado la ruta, creemos que incluso que algo le pico para quedarse dormido tanto tiempo, lo que me gustaría saber es el número de la unidad porque finalmente el chofer no lo ayudó”, expresó la madre del estudiante de 13 años.

Él no es de andar en la calle, agregó, dice que comenzó a caminar lo más que pudo pero no sabía dónde estaba, que siguió caminando y llegó al centro, recordando que por ahí está la secundaria de su hermana mayor pero continuaba perdido.

Fueron las personas del baño de la Alameda, reiteró, quienes lo encontraron e identificaron comunicándose con ella para pedirle que acudiera por él hasta la gran plaza, donde se reencontró aliviada con su hijo.

Minutos más tarde, Diana posteó al pie de una publicación sobre su búsqueda la imagen del chico con vida y en buen estado de salud, lo cual agradece, pues estando solo y en indefensión pudo ser víctima de algún delito o asalto.

“Está con bien, está sano, no trae golpes, lesiones, no estuvo secuestrado, ahorita sigue muy asustado, como nervioso, pero él no es de andar en la calle y se perdió totalmente, no sabía a donde ir ni cómo comunicarse, es muy inocente pero gracias a Dios está con bien”, comentó la madre agradeciendo nuevamente a quienes en su paso por la ciudad lo protegió así como a quienes lo entregaron.