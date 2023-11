Termina la pasión: en noviembre, dos adultos mayores murieron mientras sostenían encuentros íntimos en Saltillo

No obstante, semanas después, nuevamente se repitió un caso similar. La noche del 26 de noviembre, un hombre falleció a causa de un infarto después de aparentemente haber mantenido relaciones íntimas en el interior del Cine Olimpia . Su cuerpo quedó tendido en los baños de mujeres, desde donde su acompañante salió en busca de ayuda.

Una hora después de su ingreso, María Varela se percató de que Juan se desmayó súbitamente y no respondía. Asistió al hombre inconsciente a vestirse y lo dejó en la cama, para luego informar a la recepción del hotel sobre la situación. En pocos minutos, paramédicos de la Cruz Roja llegaron, pero lamentablemente, Juan ya no presentaba signos vitales.

Según las autoridades, Jorge Alberto llegó a las instalaciones del Cine Olimpia alrededor de las 17:00 horas. Después de pasar aproximadamente media hora en la sala de cine para adultos, el hombre de 62 años salió acompañado de una mujer de unos 30 años. Aunque ella era una visitante frecuente del cine, no era empleada del lugar.

Treinta minutos más tarde, un empleado informó que ambos regresaron y entraron al baño de mujeres. Minutos después, Angélica, la compañera de Jorge, salió corriendo pidiendo ayuda, ya que su acompañante se había desmayado y caído al suelo.

Los empleados de la dulcería y la recepción respondieron rápidamente en un intento por proporcionar asistencia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por reanimarlo, no pudieron hacer nada, ya que Jorge ya había perdido la vida.

En esta ocasión, entre 238 reacciones y 46 comentarios, de nueva cuenta, se destacaron mociones similares, en las que los internautas comunicaron sus deseos de sufrir el mismo final y despedían “con orgullo” a Jorge Alberto.

¿RETIRO DIGNO?

Hace unos meses, en abril, VANGUARDIA dio a conocer sobre el ejercicio sexual que se efectúa en algunos lugares del Centro Histórico de Saltillo, como la plaza Manuel Acuña o el Cine Olimpia.

Debido a esto, comerciantes de la zona denunciaron que la práctica de la prostitución les estaba afectando, pues ya no recibían clientes ni visita turista por “la mala imagen”, sin embargo, no todos nuestros lectores estuvieron de acuerdo.

El principal argumento para oponerse a la prohibición, de acuerdo con los comentarios de la publicación, era que los adultos mayores que acuden a la plaza tienen “todo el derecho” de disfrutar su pensión con “las cariñosas”, manera de llamar a las sexoservidoras.

“Dejen a los abuelitos ¿Qué tal si les tocó una vieja tóxica que ya se les adelantó por X cosa y quieren vivir la gloria, aunque sean caricias falsas? No sean metiches”, expresó un internauta.

“No hagan llamaradas a algo que es típico de Saltillo. Solo el que no quiere, ver, no lo ve. Y en los restaurantes de tomar café por la mañana llegan muchachitas muy jóvenes a buscar señores mayores para conseguir droga y dinero, pero eso no se quiere ver”, dijeron.

“Y ahora completan más cariñosas con la pensión del bienestar. Gracias a la 4T”.

“Desde que aparecieron las muchachonas duplicaron sus ventas. De que se quejan mojigatos”, eran algunos de los comentarios que se repetían, mostrando apoyo sobre el consumo de la prostitución por adultos mayores, en su mayoría hombres.

SI YA SOY DE LA TERCERA EDAD ¿CORRO RIESGO DE MORIR AL TENER INTIMIDAD?

La actividad sexual en personas mayores generalmente no representa un riesgo significativamente mayor que en personas más jóvenes, siempre y cuando no existan condiciones médicas subyacentes no controladas.

Es importante destacar que la salud cardiovascular y la capacidad física varían ampliamente entre las personas mayores. Aquellas que mantienen un estilo de vida saludable, tienen buena salud cardiovascular y están físicamente activas, suelen disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos significativos.

Sin embargo, algunas condiciones médicas, como enfermedades cardíacas no controladas, hipertensión arterial no tratada, diabetes mal gestionada o historial previo de eventos cardíacos, podrían aumentar el riesgo de complicaciones, incluidos los infartos, durante la actividad sexual.

Por lo tanto, es crucial que las personas mayores que tengan condiciones médicas preexistentes consulten a sus médicos para evaluar su salud cardiovascular y discutir la seguridad de la actividad sexual.

Aunque es cierto que ciertos factores de salud pueden influir en el riesgo de complicaciones durante la actividad sexual en personas mayores, en la mayoría de los casos, la actividad sexual en la tercera edad es segura y puede ser beneficioso para la salud física y emocional.

Con información de Ulises Martínez y Christopher Vanegas