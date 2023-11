Estanca Fiscalía de Aguascalientes investigación de homicidio de le Magistrade Baena

A pesar de un acuerdo hecho con la familia del funcionarie electoral, hasta este miércoles la carpeta de investigación no ha integrado datos de prueba que la familia considera importantes para el esclarecimiento del doble homicidio

La investigación que sigue la Fiscalía General de Aguascalientes por el asesinato de le Magistrade Ociel Baena, ocurrido el pasado 13 de noviembre, comenzó a reportar aplazamiento.

El despacho jurídico acreditado por la familia Baena Saucedo detalló que, hasta ahora, la Fiscalía General de Aguascalientes no ha integrado a la carpeta de investigación datos de prueba relacionada con la última amenaza de muerte hecha a le Magistrade, ni ha extendido la revisión de videos a días anteriores del asesinato.

“Una de las cosas que todavía no obraba, al menos hasta la semana pasada que tuvimos la visita del fiscal y del director de Servicios Periciales de allá (Aguascalientes), fue que el celular o los celulares, apenas se estaban pidiendo y están en el período pericial para poder extraer la sábana de datos, llamadas, toda la extracción en general que se hace de un dispositivo como estos, que sí están en disposición de la Fiscalía de Aguascalientes”.

Hace una semana se acordó con autoridades ministeriales de Aguascalientes, una ampliación de tiempo en la revisión de videos obtenidos de cámaras del fraccionamiento donde vivía el funcionarie electoral con su pareja, a fin de acreditar o descartar la duda de la familia, respecto de la posibilidad de una tercera persona en el domicilio.

“Sí se nos dio acceso, al menos de forma verbal. Es importante manifestarles que, al menos, de la semana pasada que vinieron, hasta el día de hoy, no hemos tenido ese acceso, ya en la literalidad no lo hemos tenido”, dio a conocer el asesor legal Alberto Cázares.

TE PUEDE INTERESAR: Edificio viejo se derrumba en Monclova y deja un trabajador sin vida; otro más resulta herido

La reunión entre la familia de le Magistrade ocurrió en la capital coahuilense con el fiscal especializado para la investigación de delitos de Alto Impacto de Aguascalientes, Juan Antonio Zermeño Romo, y el director de Servicios Periciales, José Tomás Chávez Macías, a quienes se les señalaron inconsistencias detectadas en el discurso de la línea de investigación.

“Algunas situaciones que la familia quería ver para tener certeza de lo que se ha llevado con base en la investigación era el tema de los videos ofrecidos por la Fiscalía. Nos interesaba hacer precisiones, las precisiones son: que no hay cámaras interiores en el domicilio, que no había cámaras exteriores que pertenecieran al mismo domicilio, y que aquí de lo que se habla es de unas cámaras que están fuera del domicilio, que son del fraccionamiento y que no dan una perspectiva correcta de las cosas”.

A 16 días del doble homicidio, la Fiscalía General de Aguascalientes se mantiene en que se trató de un crimen pasional. “Ha habido varias precisiones, las precisiones son: que sí hubo errores, y aparte hubo declaraciones muy premeditadas que no obraban en la carpeta (de investigación)”. Los asesores legales de la familia Baena Saucedo buscarán que el caso sea investigado con perspectiva de derechos humanos, derivado de las amenazas que recibía le Magistrade.

“Nosotros como defensa de la víctima vamos a agregar situaciones muy particulares y específicas a la carpeta de investigación, específicamente situaciones graves como el homicidio de un activista que hubo precisamente en un evento organizado por el Magistrade, pocos meses antes, y que fue en vía pública precisamente ahí en Aguascalientes”.

Alberto Cázares dijo desconocer el avance de la investigación abierta en la Fiscalía General de Coahuila por el robo a la casa de los padres de Ociel Baena, registrada el día en que fue sepultado. El asesor legal descartó que tenga relación con el homicidio.