$!Tiene Coahuila inicio más seco en 12 años; es de los 8 estados con menos lluvias

El primer bimestre de 2022 se convirtió en el inicio de año más seco al menos desde 2011, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el resumen de lluvias de esta instancia, en enero cayeron 2.6 milímetros y en febrero 1.3 milímetros de precipitaciones en la entidad, lo que dio un acumulado de 3.9 milímetros.

Las cifras más bajas hasta entonces se habían registrado en 2014, cuando llovió un acumulado de 6.9 milímetros; en 2019 con 7.5 milímetros, en 2018 con 7.7 milímetros, ese año fue el más seco y con más incendios forestales en la historia reciente de la entidad.

La lista en orden ascendente por la cantidad de precipitaciones continuó con 2011 y 2021, que registraron 8.1 milímetros; 2017 con 13.7 milímetros, 2020 con 14.1 milímetros y 2013 con 17.3 milímetros.

En cambio, los años con más lluvias en el primer bimestre fueron 2015 con 55.1 milímetros, 2012, con 26.5 milímetros, y 2016, con 24.7 milímetros.

Estas cifras implicaron que Coahuila sea uno de los lugares más secos del país, la ubicarse en el peldaño 8 entre las 32 entidades.

Coahuila se posicionó detrás de Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, Colima, Nayarit, Durango y Guanajuato.

VANGUARDIA ha informado en días recientes que al menos 13 de los 38 municipios de la entidad se encuentran bajo una sequía extrema.

Ante esta situación, la doctora Rosario Sánchez afirmó que la falta de agua y el aumento de sequías ya no son un fenómeno, sino una transformación del ambiente producto de la actividad humana de extracción intensiva y extensiva del agua.

“Ya no es una sequía, estamos caminando, transformando, hacia un sistema natural árido. A eso es a lo que vamos, no a una sequía, ¿eso qué implica?, un cambio del hábitat, de tu mismo ambiente hacia algo permanentemente árido, al menos aquí en esta región”, aseveró la directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales y senior research scientist del Texas Water Resources Institute, Texas A&M University.