Tiene Ramos Arizpe arsenal municipal por primera vez; entrega alcalde armamento a policías

“Cómo lo he dicho antes, Ramos Arizpe era un municipio que no contaba con armas propias, un municipio tan importante, un municipio tan estratégico por ubicación geográfica y la importancia por ser la capital industrial, pues era impensable no contar con armamento propio”, declaró el alcalde Morales.

Y es que en la primera administración se habrían entregado 51 armas, de las cuales 10 eran largas, esto a través de compras realizadas con la finalidad de armar a los elementos policiales.

“Con esto buscamos seguir teniendo paz y tranquilidad en nuestra comunidad y que nuestros elementos cuenten con mejores armas para su labor diaria. Somos un Municipio que, en todo momento, hemos trabajado en coordinación con las distintas fuerzas del orden”, declaró el edil de Ramos Arizpe.

Este 25 de abril, el alcalde concluyó con su compromiso de compra de armamento, pues finalmente llegaron 35 armas marca Glock cuarta generación, calibre 9 milímetros y 7 mil cartuchos.

“Desde Ramos Arizpe nos hemos sumado a todas las estrategias impulsadas por el Gobierno de Coahuila para preservar la tranquilidad en Coahuila que, al día de hoy, destaca como una de las entidades más seguras de México”, mencionó Morales Padilla.

Además, Morales Padilla mencionó que aún tiene el compromiso de entregar patrullas y equipo, además de sumar 20 elementos más a las filas de 160 policías con los que cuenta la industrial Ramos Arizpe.