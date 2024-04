Ante cierres de carreteras por accidentes, IP pide reanudar vuelos del aeropuerto de Ramos Arizpe

Pérdida de vuelos en el Aeropuerto de Monterrey, así como cancelación de citas de negocios y médicas, es parte de las afectaciones que han generado los cierres de hasta por 17 horas en la carretera Saltillo-Monterrey, debido a accidentes , por lo que el sector privado insistió en que se reactiven los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional “Plan de Guadalupe”.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, fue uno de los miles de afectados con el accidente que se presentó a inicios de la semana; ese día tenía programado viajar a las 14:25 horas a Dallas, a través de American Airilnes, pero ya no llegó a causa de un accidente en la carretera.

“Aunque salí con tres horas de anticipación para llegar a tiempo al aeropuerto, ese día cuando iba en la carretera llegó un momento en que ya no pude ir ni para atrás ni para adelante”, recordó, lo que lo llevó a reagendar su vuelo para el pasado miércoles.

Cuestionó que por parte de la carretera no se tengan anuncios a la entrada avisando sobre los accidentes y no se tengan retornos tal como se viene solicitando desde hace unos años, por lo que junto con otras cámaras van a solicitar una tercera vía a Monterrey que no sea ni la carretera libre o la de cuota.

Lamentó que Saltillo, ciudad que cuenta con un millón de habitantes, no tenga sus propios vuelos a un hub de Estados Unidos o la Ciudad de México, asimismo insistió en que la terminal aérea local debe ser operada por otros profesionales.