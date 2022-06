Denuncias contra exfuncionarios de SIMAS Torreón avanzan

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón fue notificado de los juicios de amparo interpuestos por la ex tesorera municipal, Mayela Ramírez Sordo y por el ex gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Juan José Gómez Hernández.

El alcalde Román Alberto Cepeda, informó que se encuentran avanzadas las denuncias penales interpuestas por los delitos de fraude y daño patrimonial por un monto superior a los 30 millones de pesos en el caso del Simas y una cantidad superior en el caso de la Tesorería Municipal.

AVANZA INVESTIGACIÓN

A estas denuncias, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado le da puntual seguimiento.

Señaló que las denuncias de malversación de fondos se promovieron en contra de los ex funcionarios y de quien resulte responsable, para que sean las autoridades competentes las que se encarguen de establecer las determinaciones correspondientes, con base a los elementos de prueba que se aportaron.

“Vamos avanzando, las denuncias están presentadas, yo solicitaría a las autoridades que le den agilidad, puesto que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer al presentar las denuncias y que sigan el camino que deben seguir, apegados a derecho”, expresó el edil.

NO SON LOS ÚNICOS

Señaló que la ex Tesorera Municipal, Ramírez Sordo y el ex gerente general del Simas, Hernández Gómez, no son los únicos involucrados, hay varios ex funcionarios que también están siendo citados a declarar.

La tesorera informó en octubre pasado que la administración gozaba de salud financiera, los presupuestos iban cumpliéndose en tiempo y forma.

Por ello, rumbo al cierre de año, afirmpo que se entregarán finanzas sanas a la próxima administración, con cero deuda.