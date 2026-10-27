Peregrinaciones por San Judas movilizarán operativo vial en Torreón

La vigilancia se concentrará en los recorridos de los contingentes y los alrededores del templo, donde se espera la llegada de peregrinos y actividad comercial relacionada con la celebración, informó Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia.

TORREÓN, COAH.- Entre 12 y 15 solicitudes de acompañamiento a peregrinaciones ha recibido la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón por los festejos de San Judas Tadeo, que este 28 de octubre tendrán un operativo especial para proteger a los fieles y reducir las complicaciones en la circulación.

Aunque los preparativos están en marcha, las calles que tendrán restricciones aún no se definen. La funcionaria explicó que las autorizaciones para los cierres siguen en revisión con los organizadores y dependerán de las condiciones de cada actividad.

Para resolver estas solicitudes, Tránsito considera la cantidad de personas que participarán, los horarios, el flujo de vehículos y cuánto tiempo se pretende mantener cerrada cada vialidad. Por ello, llamó a tramitar con anticipación los permisos para realizar rosarios o procesiones que requieran ocupar las calles.

El acompañamiento a las peregrinaciones comenzó desde los días previos a la festividad. Los agentes se colocan al frente y en la parte posterior de los contingentes para resguardar a quienes caminan hacia el templo y apoyar el desplazamiento de los automovilistas.

Faz Dávila señaló que durante la celebración se buscará mantener el orden y disminuir las afectaciones al tránsito, particularmente en las inmediaciones del recinto religioso, donde coincidirán las distintas actividades.

Este despliegue se suma a la vigilancia prevista por Halloween y Día de Muertos, que abarcará panteones y otros puntos de concentración de personas en Torreón.

Los problemas de circulación y los cierres sin autorización pueden reportarse al 073. A través de esta línea, los avisos quedan registrados para turnarlos al personal correspondiente y darles seguimiento.