Peregrinaciones por San Judas movilizarán operativo vial en Torreón

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    Peregrinaciones por San Judas movilizarán operativo vial en Torreón
    Alicia Faz Dávila, rirular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, adelantó que debido a las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, algunas vialidades serán cerradas al tráfico. SANDRA GÓMEZ

Aún no definen las vialidades que serán cerradas al tráfico por la fiesta patronal

TORREÓN, COAH.- Entre 12 y 15 solicitudes de acompañamiento a peregrinaciones ha recibido la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón por los festejos de San Judas Tadeo, que este 28 de octubre tendrán un operativo especial para proteger a los fieles y reducir las complicaciones en la circulación.

La vigilancia se concentrará en los recorridos de los contingentes y los alrededores del templo, donde se espera la llegada de peregrinos y actividad comercial relacionada con la celebración, informó Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia.

Reforzarán vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón

Aunque los preparativos están en marcha, las calles que tendrán restricciones aún no se definen. La funcionaria explicó que las autorizaciones para los cierres siguen en revisión con los organizadores y dependerán de las condiciones de cada actividad.

Para resolver estas solicitudes, Tránsito considera la cantidad de personas que participarán, los horarios, el flujo de vehículos y cuánto tiempo se pretende mantener cerrada cada vialidad. Por ello, llamó a tramitar con anticipación los permisos para realizar rosarios o procesiones que requieran ocupar las calles.

El acompañamiento a las peregrinaciones comenzó desde los días previos a la festividad. Los agentes se colocan al frente y en la parte posterior de los contingentes para resguardar a quienes caminan hacia el templo y apoyar el desplazamiento de los automovilistas.

Faz Dávila señaló que durante la celebración se buscará mantener el orden y disminuir las afectaciones al tránsito, particularmente en las inmediaciones del recinto religioso, donde coincidirán las distintas actividades.

Este despliegue se suma a la vigilancia prevista por Halloween y Día de Muertos, que abarcará panteones y otros puntos de concentración de personas en Torreón.

Los problemas de circulación y los cierres sin autorización pueden reportarse al 073. A través de esta línea, los avisos quedan registrados para turnarlos al personal correspondiente y darles seguimiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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