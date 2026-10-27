Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?

NUEVA YORK- Así están las cosas a una semana de las elecciones intermedias. A ocho días de las elecciones intermedias, el nerviosismo es generalizado. Los analistas y estrategas políticos están cada vez más convencidos de que los demócratas ganarán el control de la Cámara de Representantes la próxima semana. Pero lo sorprendente del Senado es que, faltando tan pocos días para las elecciones, el mapa de los estados en disputa sigue siendo amplio e incierto, algo que inquieta a ambos partidos. El dinero gastado es un reflejo de la actual pelea por el Senado: los republicanos están gastando más que los demócratas en publicidad en las siete contiendas por el Senado consideradas muy reñidas por el Cook Political Report, una publicación no partidista. En comparación, la ventaja de los republicanos en términos de gasto es mucho menor en las contiendas por la Cámara de Representantes.

Varios escenarios siguen siendo posibles. Las contiendas competitivas por el Senado podrían inclinarse a favor de los republicanos conforme logren que sus partidarios más leales vayan a las urnas. A los demócratas les podría ir bien en estados republicanos, pero podrían tener dificultades en algunos más afines a su partido. O las cosas podrían venirse abajo para los republicanos con una posible ola demócrata que a estos últimos les inquieta contemplar después de las decepciones del pasado. LA BATALLA POR EL SENADO La apretada agenda del presidente Donald Trump da algunas pistas sobre cuáles son las contiendas por el Senado en las que los republicanos están más concentrados en los últimos días de las elecciones intermedias; también es un indicio de dónde es y no es bienvenido el presidente. Trump ha estado haciendo campaña por estados republicanos en los que el entusiasmo de los votantes republicanos se ha apagado. Se ha mantenido al margen de estados clave en la disputa por el Senado, como Maine y Nueva Hampshire, donde su gran impopularidad podría perjudicar más que ayudar a los candidatos republicanos al Senado.

La semana pasada Trump viajó a Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Florida y Georgia. Esta semana, después de realizar un mitin el domingo por la noche en Míchigan, tiene más programados en Misisipi, Texas, Ohio y Florida. (Por separado, el vicepresidente JD Vance tendrá eventos en Montana, Míchigan y Texas).

Misisipi no ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1982. Sin embargo, Scott Colom, un fiscal de Misisipi y el candidato demócrata al Senado, ha recibido una inyección de dinero y atención en la recta final de su campaña para derrotar a la senadora Cindy Hyde-Smith, la actual titular republicana. LA CONTIENDA POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Las perspectivas de los demócratas en la Cámara de Representantes son tan favorables que, por primera vez en este ciclo electoral, el Cook Political Report considera que los demócratas llevan la ventaja en la mayoría de las contiendas por la Cámara. El viernes, la publicación modificó sus proyecciones de otras 19 contiendas por la Cámara a favor de los demócratas. Esto significa que, incluso si los republicanos ganaran las 17 contiendas consideradas muy reñidas, perderían el control de la Cámara de Representantes.

Cuatro de los cambios de “reñidas” a “con inclinación demócrata” se produjeron en contiendas donde los candidatos republicanos buscan la reelección. El informe modificó la clasificación de cuatro contiendas en Texas y tres en Carolina del Norte porque los candidatos republicanos que encabezan la boleta electoral en esos estados (es decir, los que se postulan para el Senado) están teniendo un desempeño inferior al esperado. EL DINERO La actividad de última hora en el financiamiento de campaña es impresionante. En los últimos días antes de las elecciones, los candidatos y los grupos externos que financian campañas a veces recurren a maniobras legales, pero poco transparentes, que dejan a los votantes sin saber quién está financiando sus esfuerzos.

Eso se debe a que cualquier actividad realizada el 15 de octubre o después no se hará pública sino hasta después de la jornada electoral. Mucho dinero de grupos sin fines de lucro opacos, que no revelan a sus donantes, tiende a fluir hacia los super PAC al final de las elecciones intermedias (los super PAC son comités de acción política dedicados a reunir donativos en favor de algunos candidatos, partidos u otros intereses sin aportar directamente a los partidos o candidatos). Mientras tanto, los informes más recientes muestran una tendencia que ha sido un factor determinante en las elecciones intermedias de este año: los candidatos demócratas han recaudado más dinero que los contendientes republicanos en contiendas competitivas, pero los grupos republicanos han superado a sus homólogos demócratas en recaudación.

UNA MÉTRICA CLAVE 116.72 dólares por barril: ese precio alcanzó el viernes el crudo Brent, el referente petrolero internacional, en medio de los temores por la guerra de Irán. Los precios del crudo Brent han subido un 60 por ciento desde que comenzó la guerra y actualmente se encuentran en su nivel más alto desde abril. El salto en los precios del petróleo ha elevado los costos de energía para los estadounidenses; la gasolina ahora cuesta en promedio 4.29 dólares por galón, según la AAA. EL TEMA DEL MOMENTO Un anuncio filtrado en la contienda por la gubernatura de Ohio dominó la conversación política durante gran parte de la semana pasada. El explosivo anuncio presentaba a la madre distanciada de Amy Acton, la candidata demócrata a gobernadora, diciendo que su hija era una mentirosa. Acton ha dicho que no ha hablado con su madre desde que tenía 12 años, cuando fue retirada de su custodia luego de que su padrastro fuera arrestado y acusado de violarla. Vivek Ramaswamy, el candidato republicano que ha estado rezagado detrás de Acton en las encuestas y cuya campaña produjo el anuncio, lo defendió, y compró 4 millones de dólares en tiempo de emisión para transmitirlo, incluso cuando algunos republicanos la condenaron. Luego, durante el fin de semana, su campaña reemplazó la versión original, que duraba 60 segundos, con un corte de 30 segundos que excluye una mención sobre la infancia de Acton. El anuncio ha puesto a prueba los límites de los ataques de campaña en la era de la política de Trump. Ninguno de los partidos sabe con exactitud si la reacción negativa podría perjudicar al senador Jon Husted, el titular republicano que intenta defender su escaño en una contienda reñida. Husted dijo que él no habría emitido el anuncio. UN NÚMERO DE LAS ENCUESTAS 49 por ciento. Esa es la proporción que la senadora Susan Collins de Maine, una republicana, y Troy Jackson, su rival demócrata, tienen cada uno en una nueva encuesta de Fox News. La encuesta descubrió que al 53 por ciento de los votantes les preocupaba que Collins votara demasiado a menudo en consonancia con Trump, mientras que el 46 por ciento pensaba que Jackson era demasiado liberal. Las encuestas han mostrado que la contienda en Maine se ha vuelto más reñida en la recta final de la campaña. LA CITA DE LA SEMANA “Tiene a la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory”. Lo dijo Obama en un mitin en Cleveland el sábado. Se explayó en un largo monólogo sobre Trump y argumentó que el presidente se preocupaba más por sus proyectos de remodelación de la Casa Blanca que por hacer más asequible la vida para los estadounidenses. Trump dijo a los periodistas que Obama había sido un “pésimo presidente”. Vale más que mil palabras. c. 2026 The New York Times Company. Por Patricia Mazzei, The New York Times.