POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?

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    POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
    CUARTOSCURO

La salida de Taddei del INE deja en evidencia la brecha entre el periodismo que investiga y vigila al poder frente a la propaganda militante que la 4T ha buscado imponer

I. RECORDATORIO

Una de las lecturas que más escozor levanta en los círculos íntimos de la cuatroté, a propósito de la caída de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, es que el desenlace es producto del trabajo periodístico “tradicional”. Para un régimen que lleva ocho años descalificando a los medios de comunicación y tratando de construir un ecosistema de influencers que sustituya el trabajo de quienes hacen periodismo, el caso de la sonorense es uno que debe doler porque pone a cada quien en su lugar: una cosa es hacer comunicación militante y otra muy distinta ejercer el periodismo desde su perspectiva más robusta: la que implica vigilar al poder.

II. LA DIFERENCIA

Frente a lo ocurrido, el cuestionamiento es inevitable: ¿habrían salido alguna vez a la luz los actos de presunta corrupción que condujeron a la caída de la primera mujer en presidir el máximo órgano electoral del país? Y, sobre todo, ¿habrían sido presentados con rigor, de forma que resultara imposible ignorarlos ni tomar las decisiones que se tomaron, a pesar de que al principio se manifestó la intención de minimizarlos? La respuesta a estas preguntas hace toda la diferencia y deja claro por qué el periodismo profesional es tan importante.

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III. BUENA RECEPCIÓN

La Comisión de Vinculación del INE propuso a Karla Ivonne Natividad González para presidir el Instituto Electoral de Coahuila. La actual presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y vicepresidenta de Coparmex Coahuila Sureste está a un paso de asumir un encargo de siete años, con las elecciones municipales de 2027 a la vuelta de la esquina. Nos cuentan que la propuesta fue bien recibida en círculos políticos del Estado. Después de tantos tropiezos para cubrir la vacante, parece que por fin hay una salida. La buena recepción ya la tiene; veremos si también alcanza los votos.

IV. CARAS LARGAS

En el IEC, nos cuentan, la propuesta no provocó el mismo entusiasmo. Dicen que Óscar Daniel Rodríguez, presidente provisional, y la consejera Leticia Bravo Ostos recibieron la noticia con la cara larga: Karla Natividad sería precisamente el perfil que menos querían ver en la presidencia. Lety, eso sí, procura aparentar apoyo. Falta que el Consejo General del INE vote la designación y reúna al menos ocho votos. Nos aseguran que el acuerdo está planchado; habrá que esperar. En el Instituto algunos ensayan la bienvenida.

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V. VIEJO CONOCIDO

El Cabildo de Torreón nombró contralor municipal a Manuel Valdés Ruiz, quien fue director de Auditoría Interna del Gobierno de Coahuila durante la administración de Miguel Ángel Riquelme. Después pasó por la Contraloría de Parras y ahora tendrá a su cargo la vigilancia interna del Ayuntamiento. Conoce el trabajo y también el entorno político al que llega. Durante la discusión en Cabildo, hubo quienes pidieron independencia y que no se proteja a funcionarios. Valdés tendrá oportunidad de demostrar cómo entiende esa encomienda. Revisar las cuentas ajenas es parte del oficio; la verdadera prueba llega cuando toca inspeccionar a los de casa.

VI. UN SOLO FINALISTA

Para la Contraloría de Torreón se registraron tres aspirantes, pero la comisión municipal concluyó que sólo Manuel Valdés Ruiz cumplió todos los requisitos documentales. La competencia terminó con un solo finalista. Su antecesor, Óscar Gerardo Luján, había llegado al cargo después de ser tesorero municipal, con la tarea de revisar cuentas que él mismo administró. Ahora hay un nuevo contralor y una oportunidad para poner orden en los procesos y prevenir irregularidades.

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VII. POR UN VOTO

Hoy se elige al nuevo rector en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, aunque la contienda estuvo a punto de cancelarse cuando apenas había arrancado. El actual rector Alberto Flores Olivas intentó suspender el proceso por “dudas” sobre la integración de la terna; luego, el Consejo Universitario decidió continuarlo por apenas 18 votos contra 17. Así, Rosalinda Mendoza, Guillermo Galván y José Antonio González llegaron a la jornada electoral después de una disputa que exhibió las diferencias internas. Quien resulte ganador recibirá una universidad dividida. ¿Quién se encargará de recoger los pedazos?

VIII. OPORTUNIDAD HISTÓRICA

La Narro enfrenta hoy una oportunidad histórica: elegir a su primera rectora desde su fundación en 1923. Rosalinda Mendoza, única mujer de la terna, tiene una trayectoria que destaca por su trabajo de investigación, con más de 70 publicaciones científicas. Compite con Guillermo Galván y José Antonio González. Los tres buscarán el voto de estudiantes y maestros de Saltillo, Torreón y Chiapas. Después de tanta grilla, ¿qué lugar ocuparán la investigación y los méritos académicos en la decisión de la comunidad universitaria?

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IX. OTRA DE MONTALVO

Una más de Alberto Montalvo, director de Planeación de la UAdeC: subió a sus redes un video de alumnos cantando “Padre Abraham”, una canción religiosa, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Administración. ¿Qué hace una actividad de alabanza religiosa en una universidad pública que se asume laica? Y no es el único cuestionamiento: alumnos aseguran que apenas dedica 15 minutos a cada grupo y después se va al siguiente para mantener presencia entre más estudiantes. Montalvo suele ampararse en su cercanía con un político estatal. ¿Será esa relación la que le da tanta seguridad? Y si presume tener padrino, ¿por qué este no le exige un comportamiento adecuado?

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