El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán

Eisenkot ha declarado que cree que la presión económica es actualmente la mejor manera de derrotar a Irán, y apoya los ataques contra el programa nuclear de la República Islámica, pero no un retorno a una guerra total.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , y el líder de la oposición, Gadi Eisenkot, han ofrecido ideas muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán, mientras que en pocas horas se abrirán las urnas para decidir quién será el próximo líder del país .

Según CNN, el primer ministro también habría presionado para que Estados Unidos e Israel realizaran ataques conjuntos contra Irán antes de las elecciones, pero Washington se ha negado a hacerlo hasta el momento, mientras el presidente Trump sopesa sus opciones.

Mientras tanto, Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío, llegando incluso a publicar el domingo una imagen generada por inteligencia artificial de una bomba nuclear destruyendo Tel Aviv para dejar clara su postura.

“Netanyahu realmente quería, e intentó convencer a Trump, de un ataque conjunto en Irán antes de las elecciones, pero Trump no dio luz verde”, declaró una fuente israelí al medio.

La oficina de Netanyahu calificó el informe de “noticia falsa”, pero el primer ministro ha sido acusado de intentar reanudar la guerra con la esperanza de posponer las elecciones, ya que se enfrenta a una reñida contienda contra la coalición opositora de Eisenkot.

Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, cree que el cambio de régimen en Irán “no es un objetivo alcanzable” y ha pedido un equilibrio entre los ataques militares y la diplomacia para poner fin a la guerra.

Desde hace tiempo, ha criticado la estrategia bélica del primer ministro por considerarla mal planificada, teniendo en cuenta que Israel se enfrentó a tres frentes en Gaza, Líbano e Irán a principios de este año.

El exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó que apoya la política de Trump de “paz mediante la fuerza”, y declaró al Washington Post durante el fin de semana que no se debe permitir que Irán se convierta en “otra Corea del Norte”.

A pesar de haber sido partidario de la guerra en el pasado, Eisenkot ahora afirma que la presión económica de Trump tiene más probabilidades de generar en los mulás gobernantes “una sensación de derrota” que una nueva campaña militar.

Si bien Eisenkot apoya la reanudación de los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, parece menos belicista que Netanyahu, quien ha pedido repetidamente que se reanude la guerra total y que los ciudadanos de la república islámica derroquen al gobierno.

“Nos quedan otros dos años de Trump para terminar el trabajo en Irán”, escribió Netanyahu en X.

“Las generaciones futuras no nos perdonarán si perdemos esta oportunidad histórica que nos permite intentar completar la misión más crucial a la que se enfrenta nuestra generación.”

Netanyahu sostiene que sus vínculos con Trump y Estados Unidos son la mejor protección que tiene Israel, y Trump respaldó al primer ministro la semana pasada.

Eisenkot ha declarado repetidamente que Israel debe centrarse en un futuro sin depender de Estados Unidos, alegando que Netanyahu es incapaz de desafiar a Trump y actuar de forma independiente.

Irán y la rendición de cuentas por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 siguen siendo uno de los pocos temas clave entre Eisenkot y Netanyahu, ya que los líderes israelíes coinciden en gran medida en los asuntos de Gaza y Cisjordania.