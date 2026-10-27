Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava

Así lo informó el legislador federal Theo Kalionchiz, luego que directivos de la CFE reconocieron que las carboeléctricas emiten altos índices de contaminación por la falta de mantenimiento.

Más de 500 millones de pesos invertirá la CFE en la rehabilitación de las plantas carboeléctricas de Nava, Coahuila, afectadas por el uso de tierra y diésel desde el pasado sexenio.

El representante popular dijo que la planta uno recibirá una inyección de 400 millones de pesos y la planta dos otros 120 millones, como parte del proceso de modernización y rehabilitación.

Theo se reportó ayer desde la capital del país, a donde viajó para participar en la organización de la próxima comparecencia de la directora de la CFE, Emilia Calleja, ante el Congreso de la Unión.

El político monclovense aclaró que el reciente contrato a 12 empresas para el suministro de carbón a la CFE se mantiene vigente y solo se aplazó debido a los planes de rehabilitación.

Por cierto, el legislador priista refirió que la CFE determinó ampliar en un 50 por ciento el pedido del mineral a las únicas tres empresas que han cumplido con la entrega en tiempo y forma.

INDEPENDENCIA Y CREDIBILIDAD

Tras precisar que la renuncia de Guadalupe Taddei al INE no pone en riesgo la elección del 2027, el diputado local Gerardo Aguado afirmó que se resquebrajó la confianza en el árbitro electoral.

El legislador panista dijo que ahora lo importante es impedir que el relevo de Taddei sea una persona subordinada a Morena, pues México requiere de un árbitro electoral independiente.

El representante popular albiazul refirió que el proceso electoral 2027 debe continuar conforme al calendario establecido y que las investigaciones contra Taddei no deben cesar.

Destacó que, para bien de todos, el INE debe recuperar su independencia y credibilidad y, sobre todo, demostrarla en los hechos.

SILENCIO CARO

Es entendible el pago de favores y la necesidad de proteger con una diputación federal a la exsecretaria de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal.

Sabe mucho y se ha mantenido callada, como lo marca el manual para exfuncionarios de ese nivel, pero en lo político, la también exalcaldesa nigropetense, es claro que ya llegó a su techo.

En el argot futbolero, alguien diría que Sonia cobra de más, pero en la medida que sabe, es lo que pide.

Ni hablar...

VISTO BUENO

A como van las cosas, el alcalde interino, Ulises Cárdenas, se quedará al frente de la presidencia municipal de Nueva Rosita.

Con lo anterior, se descarta la designación de “Lico” Quintanilla como jefe de la comuna neorritense, luego de que políticos comarcanos impulsaran su llegada.

El Partido Revolucionario Institucional dio el voto de confianza a Ulises y su nombramiento oficial le será entregado en el transcurso de la próxima semana.

Y hasta puede que se reelija...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Quién es el tapado en el PRI Torreón que calienta el brazo en caso de que el actual alcalde no pueda ir por la reelección por temas de salud?