Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava

De acuerdo con Theo Kalionchiz, los directivos de la CFE reconocieron que las carboeléctricas emiten altos índices de contaminación por la falta de mantenimiento

Más de 500 millones de pesos invertirá la CFE en la rehabilitación de las plantas carboeléctricas de Nava, Coahuila, afectadas por el uso de tierra y diésel desde el pasado sexenio.

Así lo informó el legislador federal Theo Kalionchiz, luego que directivos de la CFE reconocieron que las carboeléctricas emiten altos índices de contaminación por la falta de mantenimiento.

Coahuila: Prohíben a funcionarios estatales llegar a Monclova sin previo aviso

El representante popular dijo que la planta uno recibirá una inyección de 400 millones de pesos y la planta dos otros 120 millones, como parte del proceso de modernización y rehabilitación.

Theo se reportó ayer desde la capital del país, a donde viajó para participar en la organización de la próxima comparecencia de la directora de la CFE, Emilia Calleja, ante el Congreso de la Unión.

El político monclovense aclaró que el reciente contrato a 12 empresas para el suministro de carbón a la CFE se mantiene vigente y solo se aplazó debido a los planes de rehabilitación.

Por cierto, el legislador priista refirió que la CFE determinó ampliar en un 50 por ciento el pedido del mineral a las únicas tres empresas que han cumplido con la entrega en tiempo y forma.

INDEPENDENCIA Y CREDIBILIDAD

Tras precisar que la renuncia de Guadalupe Taddei al INE no pone en riesgo la elección del 2027, el diputado local Gerardo Aguado afirmó que se resquebrajó la confianza en el árbitro electoral.

El legislador panista dijo que ahora lo importante es impedir que el relevo de Taddei sea una persona subordinada a Morena, pues México requiere de un árbitro electoral independiente.

El representante popular albiazul refirió que el proceso electoral 2027 debe continuar conforme al calendario establecido y que las investigaciones contra Taddei no deben cesar.

Destacó que, para bien de todos, el INE debe recuperar su independencia y credibilidad y, sobre todo, demostrarla en los hechos.

SILENCIO CARO

Es entendible el pago de favores y la necesidad de proteger con una diputación federal a la exsecretaria de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal.

Sabe mucho y se ha mantenido callada, como lo marca el manual para exfuncionarios de ese nivel, pero en lo político, la también exalcaldesa nigropetense, es claro que ya llegó a su techo.

En el argot futbolero, alguien diría que Sonia cobra de más, pero en la medida que sabe, es lo que pide.

Ni hablar...

VISTO BUENO

A como van las cosas, el alcalde interino, Ulises Cárdenas, se quedará al frente de la presidencia municipal de Nueva Rosita.

Con lo anterior, se descarta la designación de “Lico” Quintanilla como jefe de la comuna neorritense, luego de que políticos comarcanos impulsaran su llegada.

El Partido Revolucionario Institucional dio el voto de confianza a Ulises y su nombramiento oficial le será entregado en el transcurso de la próxima semana.

Y hasta puede que se reelija...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Quién es el tapado en el PRI Torreón que calienta el brazo en caso de que el actual alcalde no pueda ir por la reelección por temas de salud?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


A20
Política Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Monseñor Humberto González Galindo celebró 74 años de sacerdocio acompañado de familiares, sacerdotes, religiosas y feligreses en el templo del Padre Nuestro.

A sus 97 años, monseñor Humberto González celebra 74 de sacerdocio rodeado del cariño de Saltillo
true

Caída de Taddei, muestra de la descomposición en la 4T
NosotrAs: siempre culpables

NosotrAs: siempre culpables
Estudiantes de la carrera de Nutrición fueron los encargados de la planeación y logística de esta edición, la cual busca expandir su aforo para próximos años.

Con gran éxito regresó el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal en UANE
La alianza formará parte de Treasure Hunters, una minitemporada de temática pirata que comenzará en noviembre.

Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración
¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026
Eric Bauza, actor de doblaje de los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas de los Looney Tunes.

Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas
El cantante llamó la atención durante un encuentro con medios por la apariencia de su rostro.

¿Qué le pasó a Enrique Guzmán?... usuarios reaccionan a su impactante cambio en su rostro