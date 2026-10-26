Reforzarán vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón

El despliegue fue revisado durante la reunión de seguridad de este lunes, en la que también se acordó intensificar el retiro de vehículos abandonados y las inspecciones a establecimientos y construcciones que obstruyan el paso peatonal o acumulen desechos en la vía pública.

TORREÓN, COAH.- Con mayor presencia policial en colonias y centros de diversión, además de vigilancia y control vial en los panteones, Torreón prepara los operativos para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Para Halloween, las acciones estarán a cargo de Seguridad Pública, Vialidad e Inspección y Verificación. La vigilancia abarcará colonias, fraccionamientos, restaurantes y antros, con el propósito de prevenir incidentes durante los festejos.

En los cementerios municipales, donde se espera la mayor afluencia de familias los días 1 y 2 de noviembre, las dependencias afinan los preparativos de limpieza, protección civil y salud pública, junto con los dispositivos para ordenar la circulación en los alrededores.

Riquelme Solís señaló que se emitirán recomendaciones a los visitantes para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los panteones.

La revisión de este lunes incluyó tanto las condiciones al interior de los recintos como las medidas de seguridad vial para esas fechas.

La agenda de vigilancia también contempla las presentaciones artísticas y los encuentros deportivos programados para los próximos días.

En estos eventos, explicó, se mantendrá la presencia coordinada de las corporaciones desde antes del ingreso del público, durante las actividades y hasta su conclusión.

Otra de las medidas anunciadas es la ampliación de los operativos para liberar espacios de tránsito y atender puntos donde la acumulación de basura o materiales representa un riesgo para peatones y dificulta el desalojo del agua de lluvia.

Además del retiro de vehículos abandonados, el Municipio revisará yonkes en coordinación con la Policía Estatal y verificará los permisos de construcción, a fin de evitar que las obras dejen escombros y otros residuos en las vialidades.

El alcalde indicó que estas inspecciones acompañarán los trabajos de limpieza de rejillas y alcantarillas. Añadió que los establecimientos deben contar con sus autorizaciones y cumplir las disposiciones que prohíben tirar basura y bloquear el paso en la vía pública.