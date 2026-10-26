Reforzarán vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón

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    Reforzarán vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó sobre los operativos de seguridad y vigilancia que se implementarán en Torreón durante Halloween y Día de Muertos. SANDRA GÓMEZ

Torreón prepara operativos de vigilancia para Halloween y Día de Muertos, además de reforzar las inspecciones y los trabajos de limpieza en la vía pública

TORREÓN, COAH.- Con mayor presencia policial en colonias y centros de diversión, además de vigilancia y control vial en los panteones, Torreón prepara los operativos para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El despliegue fue revisado durante la reunión de seguridad de este lunes, en la que también se acordó intensificar el retiro de vehículos abandonados y las inspecciones a establecimientos y construcciones que obstruyan el paso peatonal o acumulen desechos en la vía pública.

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Para Halloween, las acciones estarán a cargo de Seguridad Pública, Vialidad e Inspección y Verificación. La vigilancia abarcará colonias, fraccionamientos, restaurantes y antros, con el propósito de prevenir incidentes durante los festejos.

En los cementerios municipales, donde se espera la mayor afluencia de familias los días 1 y 2 de noviembre, las dependencias afinan los preparativos de limpieza, protección civil y salud pública, junto con los dispositivos para ordenar la circulación en los alrededores.

Riquelme Solís señaló que se emitirán recomendaciones a los visitantes para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los panteones.

La revisión de este lunes incluyó tanto las condiciones al interior de los recintos como las medidas de seguridad vial para esas fechas.

La agenda de vigilancia también contempla las presentaciones artísticas y los encuentros deportivos programados para los próximos días.

En estos eventos, explicó, se mantendrá la presencia coordinada de las corporaciones desde antes del ingreso del público, durante las actividades y hasta su conclusión.

Otra de las medidas anunciadas es la ampliación de los operativos para liberar espacios de tránsito y atender puntos donde la acumulación de basura o materiales representa un riesgo para peatones y dificulta el desalojo del agua de lluvia.

Además del retiro de vehículos abandonados, el Municipio revisará yonkes en coordinación con la Policía Estatal y verificará los permisos de construcción, a fin de evitar que las obras dejen escombros y otros residuos en las vialidades.

El alcalde indicó que estas inspecciones acompañarán los trabajos de limpieza de rejillas y alcantarillas. Añadió que los establecimientos deben contar con sus autorizaciones y cumplir las disposiciones que prohíben tirar basura y bloquear el paso en la vía pública.

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Al referirse a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Riquelme Solís sostuvo que reflejan el trabajo conjunto entre el Municipio, el Gobierno de Coahuila y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Atribuyó a esa coordinación los resultados de seguridad de Torreón y del estado, y destacó la participación del gobernador Manolo Jiménez.

Para el cierre del año, aseguró, se mantendrán la inversión, las acciones preventivas y la operación de las corporaciones.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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