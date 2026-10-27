Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026

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    Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
    Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público. FOTO: CADILLAC F1 TEAM
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El piloto de Cadillac presentó una pieza blanca con detalles grises, la imagen de Quetzalcóatl y el número 300, en referencia a su trayectoria en la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez presentó el casco que utilizará en el Gran Premio de México de Fórmula 1, una pieza diseñada con referencias a la cultura nacional y que marcará su participación en una fecha especial de su trayectoria: la número 300 en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano, integrante de Cadillac, dio a conocer el diseño este martes 27 de octubre durante un evento realizado frente a Plaza Carso, en la Ciudad de México, donde se reunieron aficionados para conocer la nueva imagen que llevará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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El casco tiene una base blanca con detalles grises y elementos que remiten a las raíces culturales del país. Entre ellos sobresale la representación de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, figura de las civilizaciones mesoamericanas relacionada con el conocimiento, el viento y la creación. También incorpora el número 300, en referencia a la cifra de Grandes Premios que alcanzará Pérez.

“Muy mexicano como siempre. Sin duda he hecho cascos muy bonitos para este Gran Premio, pero tengo que decir que este es el que más me ha gustado”, expresó el tapatío durante la presentación, al destacar el significado personal de la pieza.

El diseño fue desarrollado con la participación directa del piloto, en colaboración con General Motors y su equipo. Pérez explicó que suele involucrarse especialmente en la elaboración de los cascos que utiliza para competir en México, por lo que el proceso requiere una atención particular a los detalles.

“Estuvimos trabajando el diseño con General Motors y el equipo. Al final creo que llegamos a un gran diseño que representa también mucho de toda nuestra cultura”, comentó.

El mexicano añadió que su participación en este tipo de proyectos es más exigente cuando se trata de la carrera en casa. Para él, el casco representa una oportunidad de integrar elementos de su identidad con un momento importante de su carrera deportiva.

La presentación estuvo acompañada por un video animado que mostró distintas etapas del proceso creativo. En las imágenes, el casco aparece frente a un volcán y con el paisaje de la Ciudad de México al anochecer, antes de dar paso a una secuencia protagonizada por un monoplaza de Cadillac.

La producción termina con el automóvil alejándose entre humo, marcas de neumáticos y luces rojas, mientras fuegos artificiales iluminan las tribunas con los colores verde, blanco y rojo. El cierre incluye la frase “Hecho en México. Checo Pérez. Cadillac Formula 1 Team”.

Con este diseño, Pérez se prepara para reencontrarse con la afición mexicana en el Gran Premio de México, una carrera que tendrá un significado especial por coincidir con su participación número 300 en la Fórmula 1. El casco reúne esa cifra con símbolos nacionales y refleja la intención del piloto de llevar una parte de su país a la pista.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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