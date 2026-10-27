Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027

Aeroméxico retomará los vuelos directos entre la Ciudad de México y Saltillo a partir del próximo 18 de marzo de 2027, con operaciones desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), de acuerdo con la programación disponible en plataformas de consulta y la información difundida por la aerolínea. La mañana de este martes, la compañía confirmó a Saltillo como uno de sus nuevos destinos y anunció que habrá dos vuelos diarios en esta ruta. Las salidas desde la terminal capitalina están programadas a las 8:10 y 15:10 horas, lo que permitirá viajar directamente entre ambas ciudades.

De acuerdo con el comunicado oficial, este servicio será operado con equipos Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, incluyendo 11 en Clase Premier. El itinerario establece que los vuelos procedentes de la CDMX llegarán a Saltillo a las 10:00 y 17:00 horas, mientras que los regresos despegarán de tierras coahuilenses a las 10:35 y 17:35 horas. El regreso de esta conexión representa una alternativa para los viajeros que necesitan trasladarse a la capital del país sin utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Al respecto, Cuitláhuac Gutiérrez, Vicepresidente Senior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, destacó la relevancia de esta ruta: “Estamos convencidos de que la incorporación de este vuelo contribuirá significativamente a la creación de nuevas oportunidades y relaciones comerciales en tres de los principales centros industriales de México: Torreón, Monterrey y ahora Saltillo”.

La implementación de este servicio marcará el regreso de la aerolínea a la ciudad desde 2019, lo que le permitirá alcanzar una oferta total de más de 5 mil asientos semanales en cada dirección. La Secretaria de Vinculación Ciudadana de Coahuila, María Bárbara Cepeda Boehringer, señaló que esta comunicación aérea “fortalece el dinamismo económico de la región, facilita la movilidad de empresarios y visitantes, e impulsa la generación de oportunidades para Coahuila y los estados vecinos”. La Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) indicó que la conectividad desde el aeropuerto “Plan de Guadalupe” fortalecerá el trabajo en el ámbito social, turístico y de negocios. A través del AICM, los pasajeros procedentes de Saltillo podrán acceder a la amplia red de destinos nacionales e internacionales de Aeroméxico.

En una consulta de tarifas en el portal de la aerolínea, el precio de la categoría Light (la más económica) se ubicó en 2,638.42 pesos, mientras que la tarifa Flex (la más costosa) apareció en 4,738 pesos. La venta de boletos ya está disponible a través de los canales oficiales. Cabe señalar que los precios pueden variar de acuerdo con la fecha de viaje, la disponibilidad y las condiciones de compra. Por su parte, Viva Aerobus mantiene vuelos entre el AIFA y Saltillo con tarifas que, en una consulta, partían de 1,167.26 pesos, con la TUA incluida. Aunque la tarifa de Viva puede representar un desembolso inicial menor, los pasajeros deben considerar el tiempo y el costo de traslado hasta el AIFA; con esta incorporación, los viajeros tendrán una alternativa directa al Aeropuerto Benito Juárez.

Temas

Aerolíneas Vuelos

Localizaciones

Saltillo

Organizaciones

Aeroméxico

