Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas

La mañana de este martes, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) se manifestó bloqueando ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente a las instalaciones de la institución, lo que ha generado severas afectaciones a la circulación vial. De acuerdo con la convocatoria difundida por los propios alumnos en redes sociales, la movilización fue organizada bajo el término de “¡Huelga!”, citando a la comunidad estudiantil a las 10:00 de la mañana en el frontispicio del plantel.

En el documento, los jóvenes especifican que la protesta tiene como objetivo exigir “unas instalaciones dignas” y la resolución a los puntos de su pliego petitorio. Este plantel ya ha sido escenario de importantes movilizaciones estudiantiles en los últimos años. Primero en 2023, con el movimiento “El Tec no es cantina”, y posteriormente en 2025, año en el que se presentó dicho pliego con diversas demandas.

A consideración de los jóvenes inconformes, los acuerdos y compromisos no se han cumplido en su totalidad, por lo que decidieron retomar las calles para hacerse escuchar. Durante la protesta, algunos de los manifestantes portaron cartulinas con consignas como “¿Dónde está nuestro dinero?”, evidenciando su inconformidad con el manejo de los recursos y la administración actual.

Asimismo, un grupo de alumnos se congregó en el puente peatonal de la zona, observando y apoyando la movilización.

Ante esta situación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar la zona, ya que la vialidad permanece cerrada en ambos carriles.

Elementos de Tránsito Municipal se encuentran en el lugar brindando apoyo vial y abanderando la zona para prevenir accidentes. Como rutas alternas, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar el bulevar Isidro López Zertuche, así como las calles Hidalgo, Abasolo o Lafragua.