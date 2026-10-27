Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas

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    Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
    Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga. HOMERO SÁNCHEZ

Mediante un flyer, los alumnos convocaron a una huelga a las 10:00 horas en el frontispicio para exigir instalaciones dignas y el cumplimiento de su pliego petitorio; Tránsito reporta cierre total de la vialidad

La mañana de este martes, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) se manifestó bloqueando ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente a las instalaciones de la institución, lo que ha generado severas afectaciones a la circulación vial.

De acuerdo con la convocatoria difundida por los propios alumnos en redes sociales, la movilización fue organizada bajo el término de “¡Huelga!”, citando a la comunidad estudiantil a las 10:00 de la mañana en el frontispicio del plantel.

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En el documento, los jóvenes especifican que la protesta tiene como objetivo exigir “unas instalaciones dignas” y la resolución a los puntos de su pliego petitorio.

Este plantel ya ha sido escenario de importantes movilizaciones estudiantiles en los últimos años. Primero en 2023, con el movimiento “El Tec no es cantina”, y posteriormente en 2025, año en el que se presentó dicho pliego con diversas demandas.

$!Un grupo de alumnos se plantó frente al Tec con una pancarta hecha a mano para exigir que se transparente el destino de los recursos y se resuelva el pliego petitorio.
Un grupo de alumnos se plantó frente al Tec con una pancarta hecha a mano para exigir que se transparente el destino de los recursos y se resuelva el pliego petitorio. HOMERO SÁNCHEZ

A consideración de los jóvenes inconformes, los acuerdos y compromisos no se han cumplido en su totalidad, por lo que decidieron retomar las calles para hacerse escuchar.

Durante la protesta, algunos de los manifestantes portaron cartulinas con consignas como “¿Dónde está nuestro dinero?”, evidenciando su inconformidad con el manejo de los recursos y la administración actual.

$!Desde las alturas, decenas de alumnos observan el bloqueo, mientras una unidad de la Policía Municipal corta la circulación en el bulevar.
Desde las alturas, decenas de alumnos observan el bloqueo, mientras una unidad de la Policía Municipal corta la circulación en el bulevar. HOMERO SÁNCHEZ

Asimismo, un grupo de alumnos se congregó en el puente peatonal de la zona, observando y apoyando la movilización.

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Ante esta situación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar la zona, ya que la vialidad permanece cerrada en ambos carriles.

$!La movilización estudiantil, que congregó a cientos de universitarios, cerró la circulación en ambos sentidos del bulevar.
La movilización estudiantil, que congregó a cientos de universitarios, cerró la circulación en ambos sentidos del bulevar. HOMERO SÁNCHEZ

Elementos de Tránsito Municipal se encuentran en el lugar brindando apoyo vial y abanderando la zona para prevenir accidentes. Como rutas alternas, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar el bulevar Isidro López Zertuche, así como las calles Hidalgo, Abasolo o Lafragua.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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