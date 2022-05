Se gradúa primera generación del Grupo de Reacción Laguna

TORREÓN, COAH.- Al encabezar la ceremonia de graduación de la primera generación del Grupo de Reacción Laguna, el alcalde Román Alberto Cepeda, exhortó a los elementos a conducirse con respeto, profesionalismo, siempre leales a su corporación y a su ciudad.

La culminación de mil 400 horas de capacitación de alta especialidad para pertenecer a esta unidad, es el inicio, lo que sigue es mantenerse firmes, honestos y leales, expresó el munícipe al encabezar la ceremonia de graduación en las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública Municipal.

En su intervención, explicó que en los 130 días que lleva como alcalde, se ha reforzado el equipamiento a la Policía de Torreón, la capacitación y también la coordinación con el Mando Especial de La Laguna y todas las corporaciones, con el fin de mejorar la seguridad pública.

Expresó su reconocimiento a cada uno de los graduados y a sus familias, vale la pena el sacrificio que están haciendo, por construir una mejor ciudad, un Coahuila mejor y un México de seguridad.

El crecimiento de Torreón, dijo, no se puede concebir sin seguridad y orden, que es el principal eje de su gobierno, pues no se puede entender el desarrollo económico, la productividad, imagen, orden, servicios públicos, si no se disfruta de seguridad.

Como parte de su instrucción policial para incorporarse al Grupo de Reacción Laguna, los agentes graduados fueron capacitados en combate urbano, tiro, intervenciones tácticas, protección y rescate de personas, medicina táctica, natación, así como tácticas de reacción en situaciones de contraemboscada vehicular.

Cepeda González, compartió un desayuno con el comandante de la XI Región Militar, en donde expresó su reconocimiento a las fuerzas armadas, al Mando Especial de La Laguna y a los mandos de las policías estatales con presencia en la Comarca Lagunera, que hacen posible que podamos entender un Torreón más seguro.

“Nada tiene un costo más alto que la inseguridad, nos contrataron para dar el mejor de los resultados y el día de hoy, el Grupo de Reacción Laguna asume con valía su compromiso de dar seguridad a Torreón”, expresó.

“Cuando las órdenes de gobierno, cuando las cámaras y organismos empresariales, cuando todos los actores de la producción coinciden en una sola meta, no hay duda que tendremos un Torreón en orden”, puntualizó.

A su vez, el Comisario César Antonio Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal, informó que el Grupo de Reacción Laguna está conformado por 39 oficiales, 30 varones y 9 mujeres.

En el acto, el alcalde Cepeda González y el jefe policíaco Perales Esparza entregaron el nombramiento a Shamir Alejandro Graham Reza, como director del Grupo de Reacción Laguna.

Hicieron entrega de los certificados a los elementos del nuevo grupo policíaco, cuyos elementos posaron luego para la toma de la foto oficial, acompañados de los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.

A la ceremonia de graduación asistieron el General Oscar Fernando Pastrana, Mando Especial de La Laguna; el Coronel de Infantería DEM, Elías Alejandro Palomares, Comandante del 33 Batallón de Infantería; Natalia Fernández Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Torreón; Ángel de la Campa Páez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Luis Raymundo Muñoz Nájera, director operativo de la Agencia de Investigación Criminal y Pablo Chacón, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, entre otras personalidades.