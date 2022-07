Trabaja Ayuntamiento de Saltillo en proyecto de la calidad del agua

Jesús Reyes Heroles, presidente del Patronato de la Fundación, destacó que se trabaja con los organismos operadores de agua en varias vertientes y una de ellas es el proyecto de la calidad del agua en el que participan Aguas de Saltillo; León, Guanajuato; y Agua y Drenaje de Nuevo León.

“Tenemos avances del proyecto y estamos entusiasmados con los resultados que hemos obtenido, no está concluido, pero Agsal ha salido muy destacada en ese sentido. Buscamos generar un sistema de información sobre la calidad del agua en las tomas, en la casa, no a kilómetros, no en el pozo, en su casa de ver cómo está la calidad del agua que reciben”, mencionó.

En la reunión donde estuvo presente también Jordi Bosch Bragado, gerente general de Aguas de Saltillo, Jesús Reyes Heroles explicó que se trabaja con los estadísticos adecuados y profesionales competentes para hacer los muestreos en Saltillo y una vez concluido se pueda generar un sistema de información sobre la calidad del agua donde el usuario pueda consultarlo directamente.

“Que el ciudadano pueda estar seguro de la calidad del agua que toma”, dijo.

Reyes Heroles mencionó que además de este proyecto, Aguas de Saltillo ha obtenido por parte de la Fundación 7 primeros lugares en el reconocimiento de la eficiencia.