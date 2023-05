Trabajadores a favor de la generación de empleo y la seguridad en Coahuila

Los trabajadores cetemistas de Coahuila votarán a favor de Manolo Jiménez Salinas, candidato a gobernador de la Alianza por la Seguridad Ciudadana, porque quieren mantener el empleo, que continúe la instalación y ampliación de empresas y la seguridad.

Tereso Medina Ramírez, dirigente de la CTM en la entidad, aclaró que, aún siendo el líder del gremio, no puede imponer a un trabajador que vote por determinado candidato o partido, pero sí explicar razones para emitir el sufragio a favor de uno de ellos.

“Lo que sí estoy haciendo es invitar a los trabajadores a que razonen el voto, a que ellos piensen, antes de ir a votar, por qué partido nos conviene, por qué alianza y puedo asegurar que la gran mayoría de los trabajadores cetemistas con quienes hemos hablado en grupos de 50, de 100 personas, permanentemente, han coincidido que la mejor opción es la Alianza por la Seguridad, que encabeza Manolo Jiménez”, dijo el dirigente cetemista.

Los trabajadores, aseguró, han decidido que a Coahuila le conviene continuar por la senda del desarrollo económico y social, con generación de empleo permanente y seguridad para tranquilidad de las familias y de toda la sociedad.

“Les importa el empleo, la salud, la educación y no quieren un gobierno donde haya balaceras como en Tamaulipas, donde estén en manos de los cárteles de las drogas porque no queremos que nuestros hijos estén expuestos. Morena ha sido una vergüenza para México, no ha sabido gobernar y, en ese sentido, les pido a todos los trabajadores de Coahuila que razonemos el voto”, agrega Medina Ramírez.

“En Coahuila estamos unidos todos los dirigentes, incluso todas las centrales responsables vamos a hacer frente común para que en Coahuila se privilegie la paz, la estabilidad laboral y no vamos a permitir que se interrumpa”, advirtió.

Por otra parte, Medina Ramírez lamentó la expropiación de Ferrosur por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador porque manda una mala señal a los inversionistas de que no hay estado de derecho en México y potenciales inversiones de empresas pueden congelarse o cancelarse.

“Esa no es una muy buena noticia para el País en materia de competitividad, es una señal de preocupación, de que no se puede seguir creciendo en un País donde sigue imperando la polarización en todos niveles, entre ellos, entre el gobierno y los empleadores; no hay señal de acuerdos y preocupan las inversiones; si había planes de crecimiento, se suspenden hasta nuevos escenarios”, concluyó.