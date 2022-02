Tratamientos contra COVID-19 también representan un golpe al bolsillo de familias en Saltillo; gastan hasta 60 mil pesos

Dijo que, aunque los casos en su familia no fueron graves y solamente requirieron de aislamiento y no de hospitalización, el gasto derivó en afectaciones a la economía familiar de Sofía, quien es la única que cuenta con un trabajo remunerado junto con su hija de 22 años.

Añadió que, “en el tratamiento para todos si nos gastamos unos 60 mil pesos, más las consultas de mi papá, el médico es privado, nosotros pagamos un seguro de gastos médicos mayores y a él lo atienden por videollamada, pagamos unos 8 mil pesos al mes para la cobertura de todos porque, aunque mi hija y yo tengamos IMSS sabemos que es muy difícil que nos atiendan”, explicó Sofía.

Otro caso es el de Daniel y Aracely, quienes arrancaron un negocio en 2019 y los ingresos de la pequeña empresa se vieron mermados con el cierre de establecimientos comerciales, teniendo que culminar con este negocio.

Sin embargo, la pareja resultó contagiada a principios del 2021, requiriendo tanques de oxigenación, consultas, medicamentos complementarios al tratamiento, además de insumos de higienización de espacios y productos especiales para evitar la propagación del COVID-19.

“Perdimos el olfato, llamamos al 911 y nos preguntaron qué síntomas teníamos, me confirmaron que era COVID, pero tenían que hacernos una PCR y fuimos, nos la hicieron, nos confirmaron que era COVID y nos recomendaron que nos aisláramos. Mi esposa es maestra entonces en el Magisterio batallamos mucho para que nos atendieran y contratamos un servicio médico particular que nos atiende en La Conchita, por teléfono, así fue como salimos”;

“Hasta ahorita en el tratamiento por los dos hemos pagado 40 mil pesos, pero hemos tenido atención de calidad, tenemos un médico muy profesional que nos ha atendido muy bien, el tratamiento se basó en tomar paracetamol, ibuprofeno y loratadina para la pérdida del olfato y gusto, también antigripales, mucha vitamina C, agua, jugos verdes, antibióticos”, dijo Daniel.

Para Dianela Juárez, quien se contagió a mediados del 2021 y se atendiera en las clínicas del Seguro Social, recibió medicamentos para disminuir los síntomas y permanecer en aislamiento.

“Me recetaron inyecciones, se llaman “Clexane”, cada caja con dos ampolletas me costó mil 800 pesos porque no había en la farmacia del seguro, me compré tres cajas, yo creo que en el tratamiento de quince días me gasté casi diez mil pesos, yo sola, porque además me compré un termómetro y un oxímetro, mascarillas y pues comía de servicio a domicilio, también los medicamentos los pedí por las aplicaciones”, expuso.