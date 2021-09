Afirma Brandon Moreno, ‘nunca me negué a la revancha’

MÉXICO.- Brandon Moreno firmó el primer combate que le ofrecieron, tendrá su tercer enfrentamiento con Deiveson Figueiredo el próximo 11 de diciembre en UFC 269 con el cetro de las 125 libras de por medio.

“Lo conozco muy bien después de dos peleas. Se habló de muchos nombres y la verdad es que la primera oferta formal desde el 12 de junio hasta ahora fue esta. Figueiredo estuvo diciendo que yo no le quería dar la pelea, pero no fue así”, explicó el campeón del peso mosca.

El pasado 21 de agosto, otro brasileño con el que tiene historia, Alexandre Pantoja venció a Brandon Royval y lo retó en el UFC Apex. Moreno estaba presente en la transmisión en español y aceptó de inmediato, pero nunca se concretó esa pelea.

“De no ser por la lesión de Alexandre esa hubiera sido la pelea. Askar Askarov también estaba indispuesto, no quedaba más que Figueiredo, el estaba pidiendo la trilogía y yo estoy listo”, agregó el Tijuanense.

Espera que pueda cumplir con el objetivo del peso, pues ya no quiere escuchar más justificaciones post pelea en caso de que lo vuelva a vencer.

Moreno insiste en que no se esconde de Figueiredo, a quien sometió en UFC 263.

“Otra cosa que el comentó es que yo estaba negándome, la gente tiene que entender que aquí no es como en el boxeo. El UFC te pone a tu oponente, él a mí no me dio oportunidad de revancha, me la dio el UFC, el aceptó y yo nunca rechacé nada. El primer nombre que me ofrecieron acepté. No pienso en la derrota, eso está cancelado en mi mente le voy a ganar y no veo otro panorama”, detalló.

UFC 269 contará con al menos otra pelea de campeonato con Amanda Nunes defendiendo ante Julianna Peña y Dustin Poirier