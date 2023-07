‘Al estilo mexicano’ llega ‘Ratón’ Robles a Saltillo; enfrentará a ‘Chucky’ Martínez en duelo de box

Y, como dicen por ahí “la tercera es la vencida”. Al quedarse con el primer lugar de un torneo relámpago que vino después, finalmente el entrenador concretó su debut.

Actualmente, ya cuenta con ocho años de carrera, con un récord de 12 peleas ganadas (cuatro de ellas por nocaut), cinco derrotas y dos empates.

Ser profesional “se siente bien, es muy diferente a lo que uno creía. Es mucha disciplina, mucho compromiso, más que nada con tu vida personal, tienes que sacrificar muchas cosas, comidas, tiempo con tu familia, casi casi todo, pero te das cuenta de que vale la pena y yo sé que esto me puede llevar lejos”, declaró.

LOS LOGROS MÁS GRANDES

El ser Pro, trae consigo muchas responsabilidades pero, sobre todo, un mundo lleno de retos, por lo que, cada pelea ganada, cada combate disputado, representa uno muy importante. Sin embargo, el logro más grande que el boxeador considera ha alcanzado en su carrera, es el ya mencionado campeonato nacional.

Seguido de ello, en su lista de victorias personales, está la última que tuvo, que fue con un peleador japonés clasificado mundial.

Aunque se detuvo por un corte, él asegura que fue todo un éxito para él, ya que “iba ganando” y “casi lo tumbaba tres veces”. Está orgulloso de su trabajo que lo hizo sentir que no había “decepcionado” a tus seres queridos.

NO PIENSA TIRAR LA TOALLA

En algunas ocasiones, cuando las cosas parecen ser difíciles, como todos, ha pensado en “tirar la toalla” pero, siempre se mantiene firme y para adelante... ¿La razón? Su más grande motivación para hacerlo, es todo el trabajo que ha hecho a través de los años. Simplemente, no lo puede “desperdiciar” ni “tirarlo”.

“A veces cuando ya quiero tirar la toalla, me motiva pensar que antes no tenía apoyo de nadie, de recordar cuando comencé que no tenía guantes, no tenía nada, veo que realmente he logrado algo de lo que he querido y eso me motiva a seguir queriendo echarle ganas y ver hasta donde puedo llegar; ver que, a pesar de muchas cosas, la vida como quiera me ha dado lo que he querido y pues, tratar de aprovechar lo que se vaya presentando”.

Y es que, el box es una parte fundamental en su vida no sólo dentro del deporte, sino, por fuera. Recuerda que en donde vivía antes, imaginar en terminar una carrera era impensable:

“Antes, cuando era niño, ahí donde nos juntábamos era puro malandro, yo jamás pensé terminar una carrera, una licenciatura y todo, pero ahorita gracias al box estoy terminando mi licenciatura y tengo una beca. Siento que todo esto ha sido gracias al box, me ha acercado a muy buenas personas y muy buena gente”.