Anuncia Neymar su retirada del futbol; Qatar 22 sería su último mundial

“Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el futbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, destacó en el avance de una entrevista que se emitirá completa en DAZN.

Neymar Júnior , futbolista brasileño del París Saint-Germain , aseguró este domingo en una entrevista concedida al portal Goal.com que el Mundial de Qatar 2022 será el último que dispute porque después no sabe si tendrá la “fuerza mental” para “lidiar más” con el futbol .

DAZN estrenó hoy el documental ‘Neymar Jr. and The Line of Kings’. A través de una serie de entrevistas con el futbolista del PSG, esta película cuenta la historia de las grandes estrellas de la historia del fútbol brasileño en los últimos 70 años. El primero, Neymar.

En la conversación con DAZN el astro brasileño expresa, sin embargo, cuál es su sueño con Brasil: “Haré todo lo posible para salir bien del fútbol, haré todo lo posible para ganar con mi país, para hacer realidad mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo”, refiriéndose a ser campeón del mundo en 2022.