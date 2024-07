¿Recuerdan a Labastida? Se va contra Alito: es el peor presidente de la historia del PRI... Debió renunciar

En entrevista con EL UNIVERSAL , Labastida Ochoa no descartó renunciar a las filas del tricolor y junto con otros de sus compañeros inconformes formar un nuevo partido ante la actitud del actual dirigente, que se ha adueñado del PRI para su beneficio particular.

—Yo creo que sí, me parece que como este hombre sólo piensa en él, primero y en segundo y tercer lugar, y no piensa ni en el país ni en el partido, yo creo que puede hacer caso omiso de las manifestaciones de inconformidad que estamos haciendo muchos priistas y llevará al partido a su tumba.

—Pues quizás tratar de formar un nuevo partido, porque lo que él quiere hacer de cambiar el nombre y otras cosas, en el fondo no son más que movimientos cosméticos. Lo que importa son las ideas, son los ideales y no veo que este hombre tenga ni ideas ni ideales.

—Posiblemente sí, no he renunciado para tener la libertad de opinar sobre el partido y criticarlo, por eso no he renunciado, desde que lo nombraron dije con toda libertad y franqueza lo que opinaba. Es un individuo que no tiene ningún valor.