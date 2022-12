¡Argentina a la final del Mundial! Vence 3-0 a Croacia y espera rival entre Francia y Marruecos

De a poco los de Scaloni ceden terreno y permiten el avance croata. Pero la ofensiva europea no termina por concretar sus intentos y les cuesta tocar en el último tercio de la cancha.

Cuando Argentina tiene el balón no solo la guarda con cautela, sino que siguen peleando por encontrar el cuarto gol. Croacia no tiene posesión del esférico.

Argentina se defiende bien ante el esporádico ataque croata. Un tiro de esquina a favor de los europeos atravesó toda el área pero no encontró remate.

Argentina se mantiene firme en su defensa y no renuncia al ataque cuando encuentra espacios. Croacia batalla para superar las líneas celestes.

MINUTO 33/ ¡GOOOOOL! de Messi

MINUTO 32/ Marcan penal en favor de Argentina

MINUTO 28/ Centro al área de Luka Modric, pero Leandro Paredes rechaza de cabeza para alejar el peligro

MINUTO 25/ Enzo Fernández realiza el primer disparo a puerta y obliga a recostarse al arquero croata para rechazar el balón

MINUTO 22/ Lionel Messi comienza a tomar el balón y de inmediato trata de abrir a la zaga croata

MINUTO 20/ Croacia domina la posesión del balón no se la presta a Argentina, que cuando la tiene no genera peligro por no tener ni idea de cómo atacar a los balcánicos

MINUTO 18/ Tres argentinos tuvieron que presionar a Kramaric para quitarle el balón en el medio campo... cuidado con las faltas innecesarias

MINUTO 15/ Modric avanzó con la pelota a placer por la banda de la derecha y la cedió a un compañero que mandó un centro para que el balón terminara en tiro de esquina, pero sin tanto peligro

MINUTO 13/ Todos los argentinos en la cancha y en las gradas piden una falta sobre Messi en los linderos del área, luego de que era objetivo de un pase filtrado, pero Orsato les dice que siga la jugada

MINUTO 10/ Argentina ya casi no huele la pelota, Croacia comienza a hacerse amo y dueño de la pelota

MINUTO 8/ Croacia buscaba ofender por la banda de la derecha, pero la zsaga argentina se impone, pero no logra quedarse con el balón

MINUTO 5/ Ahora es quien mete un centro al área argentina, pero sale muy atento ‘Dibu’ Martínez y descuelga el balón

MINUTO 2/ Nahuel Molina llegó por la pelota a línea final y mandó un centro muy cerrado, pero no había nadie que pudiera hacer algo por la pelota y se termina escapando de la alfombra verde

MINUTO 1/ En el inicio del encuentro Argentina tiene el dominio del balón

ARRANCA EL PARTIDO

Hoy saldrá el primer finalista del Mundial de Qatar del partido entre Argentina y Croacia en el Iconic Stadium de Losail.

Tras la ‘batalla’ contra Holanda, la ‘Selección’ de Messi intentará hacerlo mejor que Brasil, eliminada en cuartos de final por Modric y sus compañeros, que en cambio intentará llegar a la segunda final consecutiva tras la perdida en 2018 en Rusia contra Francia ( que se enfrentará mañana a Marruecos en la otra semifinal).

Los argentinos llegaron por última vez a una final en Brasil 2014, por lo que después de ocho años desean volver a esta fase y conquistar su tercera Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Esta es la lista de los DTs que se quedaron desempleados tras quedar eliminados en el Mundial de Qatar 2022

ALINEACIONES

Argentina

Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Paredes, Mac Allister, Messi y Álvarez.

Croacia

Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic y Kramaric.